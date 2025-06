Palmeiras: 'Presente de Deus', Universitario pode dar respiro em agosto

Entre os possíveis adversários nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Universitario (PER) era um dos mais fracos, na opinião de Danilo Lavieri e Flavio Latif. Na Live do Palmeiras, os comentaristas avaliaram como o clube alviverde pode se beneficiar de enfrentar os peruanos.

O Universitario se classificou em segundo lugar no grupo B, que tinha River Plate (ARG), Independiente Del Valle (EQU) e Barcelona (EQU). A equipe somou oito pontos, registrando a 15ª melhor campanha entre os classificados, à frente apenas do Cerro Porteño (PAR) - que fez sete.

Lavieri: Universitario é presente de Deus, mas depois é só pedreira

O que ficou muito mais fácil é Palmeiras x Universitario. O Universitario é o adversário que - o dirigente do Palmeiras não pode falar - é um 'presente de Deus' . Vamos lembrar que o dirigente do Corinthians falou isso certa vez sobre o Guaraní (PAR) e o Corinthians foi eliminado.

Mas, como analista, olhando para o pote 2, o Universitario é o adversário mais fraco. Se o Palmeiras cai para o Universitario, é a maior zebra do Palmeiras na Libertadores nos últimos 10 anos. [...] A primeira bolinha é presente de Deus, mas depois é só pedreira.

Danilo Lavieri

Latif: Universitario pode ser alívio em agosto

Contra o Universitario, melhor impossível, porque o Palmeiras vai ter essa chance de ter confrontos mais acessíveis em agosto. No ano passado, foi Botafogo, Flamengo, clássico, tudo em cima. São jogos que exigem muito de todo mundo.

Olhando para o calendário de agosto [...] são jogos mais acessíveis. Se troca por um Flamengo ou Botafogo, a coisa fica bem pior.

Flavio Latif

Calendário do Palmeiras em agosto

2/8 -- Vitória x Palmeiras (Brasileirão)

6/8 -- Palmeiras x Corinthians (Copa do Brasil)

9/8 -- Palmeiras x Ceará (Brasileirão)

14/8 -- Universitario x Palmeiras (Libertadores)

x Palmeiras (Libertadores) 16/8 -- Botafogo x Palmeiras (Brasileirão)

21/8 -- Palmeiras x Universitario (Libertadores)

(Libertadores) 23/8 -- Palmeiras x Sport (Brasileirão)

30/8 -- Corinthians x Palmeiras (Brasileirão)

