Palmeiras e Universitario se enfrentam pela 1ª vez em mata-mata da Libertadores; veja retrospecto

A Conmebol definiu, nesta segunda-feira, os confrontos das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras enfrentará o Universitario, do Peru, e jogo de ida e volta previstos para as semanas dos dias 13 e 20 de agosto. As equipes já se enfrentaram 15 vezes, mas essa será a primeira em mata-mata do torneio continental.

Donos da melhor campanha da fase de grupos, os comandados de Abel Ferreira serão os mandantes na partida de volta. O Verdão terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento e 18 pontos no Grupo G. O Universitario, por sua vez, foi o segundo colocado do grupo B.

Universitario e Palmeiras têm um retrospecto com 15 partidas. São dez vitórias do Palmeiras e quatro do time peruano. Na Libertadores, os times se enfrentaram seis vezes, sempre em fase de grupos, nos anos 1971, 1979 e 2021. São cinco triunfos palmeirenses e apenas um revés.

As equipes ainda se enfrentaram oito vezes em amistosos, com quatro vitórias palmeirenses e três derrotas, e uma pelo Quadrangular de Lima, em 1962, torneio vencido pelo Palmeiras naquele ano.

O último jogo entre os dois foi em 2021, na fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o Verdão venceu por 6 a 0, com gols de Rony (duas vezes), Gustavo Gómez, Zé Rafael, Matías Viña e Willian Bigode. Posteriormente, o Alviverde chegou até a final e faturou a taça ao vencer o Flamengo, por 2 a 1.

O chaveamento definido no sorteio não deixou um caminho tão fácil para o Verdão, caso passe pelo time peruano. Na fase seguinte, enfrenta o vencedor de River Plate x Libertad, podendo ainda pegar o São Paulo numa semifinal, e o próprio Flamengo, na decisão.