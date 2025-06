Orlando Magic anuncia nova identidade visual e uniformes para a temporada 2025/26 da NBA

O Orlando Magic divulgou nesta terça-feira sua nova identidade visual e os uniformes para a temporada 2025/26 da NBA. O novo logo e os uniformes têm como elemento central uma estrela e apostam no minimalismo, adotando um novo tom de azul, mais escuro que o tradicional azul claro.

Em suas redes sociais, a franquia publicou um teaser com um retrospecto dos logos de 1989, 2000 e 2010, encerrando com a apresentação da nova identidade visual. Junto ao anúncio, o Magic também revelou os novos uniformes e a nova pintura da quadra do Kia Center, arena da equipe.

"Com o time e a marca Magic em constante crescimento, o novo logotipo revisita com carinho a história da franquia, trazendo de volta um símbolo icônico e querido pelos torcedores: "a estrela". O logotipo evolui com um toque de nostalgia, apresentando um design lendário centrado na estrela, refletindo uma mentalidade de "alcançar as estrelas" que combina com os ideais de campeonato da equipe", publicou a franquia.

Nesta temporada, o Orlando Magic encerrou a fase regular com 41 vitórias e 41 derrotas. Como sétimo colocado da Conferência Leste, o Orlando Magic enfrentou o Boston Celtics na primeira rodada dos Playoffs e perdeu a série por 4 a 1, sendo eliminado da competição.

Veja fotos da nova marca do Orlando Magic