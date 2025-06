Organizadas invadem sede do Corinthians e protestam: "Fechado por má administração"

Membros de seis organizadas do Corinthians foram ao Parque São Jorge na tarde desta terça-feira para protestar contra a administração do clube. Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra exigem mudanças na política do Timão.

As organizadas estão neste momento na sede social do clube. Em nota, afirmaram que o protesto acontece de forma pacífica "para que, de fato, esse cenário não continue a se repetir e a prejudicar ainda mais o SCCP".

Vídeos divulgados pela Gaviões da Fiel mostram uma faixa com a frase "Luto, fechado por má administração" pendurada no portão de entrada do Parque São Jorge. Além disso, os membros das organizadas entraram na sede social e trancaram o portão com um cadeado.

As seis organizadas do Corinthians exigem três principais mudanças: que o Fiel Torcedor tenha direito à voto; uma alteração imediata no estatuto do clube; e uma punição aos responsáveis que deixaram dívidas durante suas respectivas gestões.

Presidente da Gaviões da Fiel, Alê Oz também cobrou diretamente Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians. Ele acusa Stabile de trazer pessoas ligadas à gestões antigas. Na última segunda-feira, o interino anunciou para sua diretoria nomes como Emerson Piovesan, que atuou na gestão Roberto de Andrade entre 2015 e 2017, e Carlos Roberto Auricchio, o Nenê do Posto, que chefiou a base junto de outros dois diretores entre 2017 e 2018.

Augusto Melo também foi cobrado. No último sábado, ele invadiu a sala da presidência do clube no Parque São Jorge e tentou reassumir o poder por meio de um ofício. Desde então, Melo tem dado entrevistas em que afirma ser o presidente do Corinthians.

"Osmar Stabile, você está trazendo pessoas de gestões anteriores. Não vamos aceitar isso não. Augusto Melo, você mentiu para nós rapaz. Falou que era presidente, mas não é presidente p**** nenhuma. Estamos aqui pelo Corinthians", cobrou Alê.

Confira a nota completa das organizadas:

"TORCIDAS ORGANIZADAS OCUPAM O PSJ CONTRA AS MÁS ADMINISTRAÇÕES QUE PREJUDICAM O CLUBE E EXIGEM MUDANÇAS IMEDIATAS As torcidas organizadas do Corinthians ? Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra ?, junto aos associados do clube e demais torcedores corinthianos, estão, neste momento, ocupando o Clube Social, em um ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Sport Club Corinthians Paulista há décadas. O protesto ocorre de forma pacífica e exige MUDANÇAS URGENTES e ESTRUTURANTES, para que, de fato, esse cenário não continue a se repetir e a prejudicar ainda mais o SCCP. O Corinthians sangra há anos nas mãos de gestões incompetentes, amadoras, omissas e elitistas, que viraram as costas para quem sustenta esse clube há mais de 114 anos: O POVO! As exigências são claras e inegociáveis: ? FIEL TORCEDOR COM DIREITO A VOTO;

? MUDANÇA IMEDIATA DO ESTATUTO!;

? PUNIÇÃO AOS RESPONSÁVEIS QUE DEIXARAM DÍVIDAS EM SUAS GESTÕES. Não aceitaremos mais: ? A volta de grupos como Renovação e Transparência, que afundaram o clube em dívidas e escândalos;

? Promessas vazias e o velho coronelismo, que só prejudica a verdadeira democracia corinthiana;

? Um Corinthians sequestrado por famílias, empresários e interesses que não representam a Fiel Torcida Corinthiana;

? Um Conselho omisso e desqualificado, composto por pessoas que se acham no direito de protagonizar o absurdo lastimável que presenciamos no último final de semana. O CORINTHIANS NÃO TEM DONO E VAMOS FAZER VALER A SUA ESSÊNCIA DO POVO E PARA O POVO! Não aceitaremos que esse sistema corrompido e claramente ineficaz continue decidindo o futuro de milhões de corinthianos. O Corinthians é do povo, e é o povo que vai resgatá-lo, reconstruí-lo e devolvê-lo para de onde nunca deveria ter saído: SUA TORCIDA! Nossa reivindicação é pela nossa instituição, como sempre foi. Nosso único lado é o Corinthians. Não estamos com lado A ou lado B. Queremos a expulsão de todos os responsáveis que colocaram o SCCP nessa situação lastimável. A REVOLUÇÃO CORINTHIANA COMEÇA AGORA!".