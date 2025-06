Organizadas do Corinthians invadem Parque São Jorge: 'Revolução começou'

Membros de torcidas organizadas do Corinthians invadiram a sede social do clube, no Parque São Jorge, na tarde de hoje.

O que aconteceu

Participaram as organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. Os torcedores protestam contra a administração do clube.

Os portões do Parque São Jorge foram trancados com correntes e cadeados. As imagens circulam em vídeos divulgados nas redes sociais.

Uma faixa foi estendida em frente ao portão: "Luto! Fechado por má administração".

O grupo de organizadas divulgou uma nota oficial em conjunto. Nela, os torcedores falam em "protesto pacífico" e que a invasão se trata de um "ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Corinthians".

As organizadas exigem três mudanças imediatas: Fiel Torcedor com direito a voto, mudança no estatuto do clube e punição aos responsáveis pelas dívidas do Corinthians.

A polícia chegou ao clube minutos depois da invasão. As viaturas permaneceram na porta do Parque São Jorge durante a ação.

Os torcedores deixaram a sede pouco mais de uma hora depois do início da invasão.

Cantos contra ex-presidentes e discurso

O grupo de torcedores entoou cânticos contra ex-presidentes do Corinthians. Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, Andrés Sanchez e Mário Gobbi foram alguns dos citados. Conselheiros também foram cobrados para reformas no estatuto nas músicas entoadas. Romeu Tuma Júnior, afastado da presidência do Conselho Deliberativo, também foi mencionado.

Alê, presidente da Gaviões da Fiel, fez um discurso. Ele convocou torcedores corintianos para ajuda nas cobranças e afirmou que o compromisso das organizadas não é com a direção e sim com o clube em si.

Não estamos com ninguém. Não estamos com Augusto Melo, Osmar Stábile, com Renovação e Transparência. Estamos com o Corinthians. Nossa vinda aqui é para tirar algumas dúvidas e questionar esse novo time que estão montando. Se ele [Stábile] realmente está trazendo pessoas que ajudaram a afundar o Corinthians ou se é tudo mentira o que estão dizendo por aí. Fizemos uma linha de cobrança muito forte em cima dele.

Deixar bem claro que o Augusto Melo veio aqui no sábado e mentiu para a Fiel Torcida. Falou que era presidente com uma liminar em um papel de pão e ele não era presidente porra nenhuma. Ele mentiu para 35 milhões de corintianos. Não estamos dando o voto de confiança para ninguém. Estamos em linha de cobrança e o Stabile fez promessas para nós, uma delas em cima da categoria de base. Nenhum empresário pisa mais lá no clube, segundo ele.

A Fiel precisa de boas notícias, é só notícia ruim. Nós precisamos debater a reforma do estatuto. Vamos debater o que realmente importa, aquilo que vai mudar o rumo do Corinthians. Você, corintiano, está tudo muito polarizado. Todo mundo acha que estamos com o Augusto, Renovação e Transparência... Não estamos com ninguém. O corintiano tem de estar com o Corinthians neste momento. Está na hora de nos unirmos. Se você não é de organizada, não tem problema. A revolução corintiana começa agora e precisa de todos vocês. Saia do seu sofá e venha lutar com a gente. Alê, presidente da Gaviões da Fiel

Veja nota completa das organizadas

"Torcidas organizadas ocupam o PSJ contra as más administrações que prejudicam o clube e exigem mudanças imediatas.

As torcidas organizadas do Corinthians — Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra —, junto aos associados do clube e demais torcedores corinthianos, estão, neste momento, ocupando o Clube Social, em um ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Sport Club Corinthians Paulista há décadas.

O protesto ocorre de forma pacífica e exige mudanças urgentes e estruturantes, para que, de fato, esse cenário não continue a se repetir e a prejudicar ainda mais o SCCP.

O Corinthians sangra há anos nas mãos de gestões incompetentes, amadoras, omissas e elitistas, que viraram as costas para quem sustenta esse clube há mais de 114 anos: o povo!

As exigências são claras e inegociáveis:

Fiel Torcedor com direito a voto;

Mudanças imediata do estatuto;

Punição aos responsáveis que deixaram dívidas em suas gestões.

Não aceitaremos mais:

A volta de grupos como Renovação e Transparência, que afundaram o clube em dívidas e escândalos;

Promessas vazias e o velho coronelismo, que só prejudica a verdadeira democracia corinthiana;

Um Corinthians sequestrado por famílias, empresários e interesses que não representam a Fiel Torcida Corinthiana;

Um Conselho omisso e desqualificado, composto por pessoas que se acham no direito de protagonizar o absurdo lastimável que presenciamos no último final de semana.

O Corinthians não tem dono e vamos fazer valer a sua essência do povo e para o povo!

Não aceitaremos que esse sistema corrompido e claramente ineficaz continue decidindo o futuro de milhões de corinthianos. O Corinthians é do povo, e é o povo que vai resgatá-lo, reconstruí-lo e devolvê-lo para de onde nunca deveria ter saído: sua torcida!

Nossa reivindicação é pela nossa instituição, como sempre foi. Nosso único lado é o Corinthians. Não estamos com lado A ou lado B. Queremos a expulsão de todos os responsáveis que colocaram o SCCP nessa situação lastimável.

A revolução corinthiana começa agora!"