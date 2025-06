Oitavas de final da Libertadores: datas e horários são confirmados pela Conmebol

As oitavas de final da Libertadores já têm horários e datas definidos. Nesta terça-feira, a Conmebol anunciou o calendário das primeiras partidas da fase mata-mata do torneio sul-americano após a definição dos confrontos acontecer na última segunda.

O primeiro brasileiro a entrar em ação nas oitavas da Libertadores será o Fortaleza, no dia 12 de agosto, terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Vélez Sarsfield, no Castelão.

O São Paulo entra em campo no mesmo dia, contra o Atlético Nacional, na Colômbia, mas um pouco mais tarde, às 19h30 (de Brasília).

Flamengo e Internacional duelarão na quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Palmeiras e Botafogo serão os últimos brasileiros a entrarem em campo nos jogos de ida das oitavas de final. O Verdão visita o Universitario, do Peru, quinta-feira, dia 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília). Já o Glorioso terá pela frente a LDU, no Nilton Santos, mais cedo, às 19h (de Brasília).

Jogos de volta

As partidas de volta das oitavas de final serão disputadas na semana seguinte, a partir do dia 19 de agosto, terça-feira, quando o Fortaleza visita o Vélez Sarsfield, às 19h (de Brasília), na Argentina, e o São Paulo recebe o Atlético Nacional, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Na quarta-feira, dia 20 de agosto, Inter e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília).

Já na quinta, dia 21, LDU e Botafogo duelarão às 19h (de Brasília), em Quito, no Equador, e o Palmeiras receberá o Universitario, do Peru, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Confira abaixo todos os duelos das oitavas de final com data e horário:

IDA

12/8 - terça-feira



19h: Fortaleza x Vélez Sarsfield - Arena Castelão



21h30: Atlético Nacional x São Paulo - Anastasio Girardot



21h30: Peñarol x Racing - Campeón del Siglo

13/8 - quarta-feira



19h: Cerro Porteño x Estudiantes - La Nueva Olla



21h30: Flamengo x Internacional - Maracanã

14/8 - quinta-feira



19h: Botafogo x LDU - Nilton Santos



21h30: Universitario x Palmeiras - Monumental de Lima



21h30: Libertad x River Plate - Defensores del Chaco

VOLTA

19/8 - terça-feira



19h: Vélez Sarsfield x Fortaleza - José Amalfitani



21h30: São Paulo x Atlético Nacional - Morumbis



21h30: Racing x Peñarol - El Cilindro

20/8 - quarta-feira



19h: Estudiantes x Cerro Porteño - Jorge Luis Hirschi



21h30: Internacional x Flamengo - Beira-Rio

21/8 - quinta-feira



19h: LDU x Botafogo - Rodrigo Paz Delgado



21h30: Palmeiras x Universitario - Allianz Parque



21h30: River Plate x Libertad - Monumental de Núñez