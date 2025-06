Novo executivo do Vitória promete mudanças no elenco

Nesta segunda-feira, o Vitória anunciou Gustavo Vieira de Oliveira como o novo Executivo de Futebol do clube. Durante sua apresentação, ele explicitou o objetivo de restaurar o elenco e reerguer a equipe baiana para o restante da temporada.

O executivo ditou o tom da sua gestão ao falar pela primeira vez sobre os rumos do departamento e evitou qualquer sinal de ruptura com o trabalho anterior, mas reconheceu que os resultados obtidos até o momento não eram condizentes com as expectativas da diretoria e dos torcedores.

Devidamente apresentado à Nação Rubro-Negra. Seja bem-vindo, Gustavo! ???? ?: Victor Ferreira | EC Vitória#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/S8W5ZSQ4BF ? EC Vitória (@ECVitoria) June 2, 2025

"Minha chegada não vai representar rupturas abruptas, venho para somar ao que vinha sendo feito. É esperada uma reorganização do elenco, sabemos que o que se esperava no quesito de resultado não foi alcançado. Então, vamos em busca de reforços nesta janela. O que eu posso dizer é que o trabalho vinha sendo bem feito e eu venho para somar", declarou Gustavo.

Além disso, o novo dirigente exaltou as categorias de base do Vitória e disse que são importantes para a identidade do clube. Porém, para que sejam utilizadas no elenco profissional do Leão, é necessário um longo período de planejamentos.

"A base do Vitória fala por si só, por tantos atletas revelados e pela paixão que o torcedor tem em relação à sua base. Quando se fala sobre Vitória, é a alma do clube e tem resultados reconhecidos historicamente. Depende de um trabalho a longo prazo de seis, sete anos. Quem não quer ver um atleta revelado pelo clube atuando no profissional?", disse o executivo.

Depois do jogo contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão Série A, o Vitória terá uma pausa de duas semanas no calendário devido à Copa do Mundo de Clubes, competição que o clube não disputará.