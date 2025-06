No aguardo de Jorginho, Flamengo rechaça reforços somente para o Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

No aguardo da chegada de Jorginho nesta semana, o Flamengo está no mercado em busca de reforços, mas não fará contratação apenas para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Jorginho aguardado para exames

A janela para o Mundial abriu no último dia 1º e vai até 10 de junho. Os clubes também poderão substituir jogadores já inscritos entre 27 de junho e 3 de julho. A competição tem início em 13 de junho com a final em 14 de julho.

O Flamengo já tem tudo acertado com o volante Jorginho, do Arsenal. Restava, porém, o jogador se entender com o clube inglês sobre a data de saída. Ficou definido que ele abrirá mão de valores a receber para rescindir e chegar a tempo de disputar o Mundial pelo Rubro-Negro. A informação inicial foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

Jorginho é aguardado até o fim desta semana para realizar exames médicos. Caso seja aprovado, ele assinará contrato até junho de 2028 e embarcará com a delegação do Fla para os Estados Unidos no dia 12.

Reforços deverão chegar somente após o Mundial

A diretoria já tem definido que não trará reforços somente para o torneio. A ideia é que novos jogadores cheguem para um planejamento a longo prazo.

Com isso, a tendência é que as contratações cheguem após a competição. As prioridades são um meia, pontas e um lateral-direito.

O Flamengo emitiu uma nota oficial ontem sobre especulações. Um dos nomes ventilados na imprensa, por exemplo, era de Montoro, do Vélez Sarsfield (ARG), que tem negociações avançadas com o Botafogo.