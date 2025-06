Na prorrogação, Franca vence Flamengo e encara o Minas na final do NBB

O Franca está na final do NBB. Atual tricampeão, o time paulista venceu o Flamengo por 98 a 95 na prorrogação, nesta terça-feira, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, e garantiu vaga na decisão. A equipe fechou a série semifinal em 3 a 2 e agora enfrenta o Minas na final, que começa no próximo sábado, no ginásio Pedrocão, em Franca.

O Flamengo, maior campeão da história do NBB com sete títulos, volta a ficar fora da final após ser vice na última temporada ? justamente para o Franca. A derrota diante de um ginásio lotado, com 1.795 pessoas, marcou a quinta vez em 15 edições que o Rubro-Negro não chega à decisão.

O jogo foi digno de uma semifinal. O Franca começou dominante, abrindo 10 a 0 e depois 19 a 6, obrigando o técnico do Flamengo a pedir tempo. Ainda assim, os paulistas fecharam o primeiro quarto em 31 a 27. No segundo, porém, o Flamengo cresceu, virou o placar logo no início com Balbi e chegou a abrir nove pontos de vantagem, encerrando o primeiro tempo em 47 a 38.

Na volta do intervalo, o Flamengo manteve o controle, mesmo perdendo o pivô Ruan por lesão durante alguns minutos. Chegou a liderar por 63 a 52, mas o Franca esboçou reação, encurtando a diferença e fechando o terceiro quarto atrás por 71 a 66.

O último período foi eletrizante. O Franca virou para 73 a 71 com Didi Louzada e Hinkle, e o equilíbrio tomou conta. O time paulista abriu 86 a 82 no último minuto, mas o Flamengo buscou forças para empatar em 86 a 86, levando o jogo para a prorrogação após uma roubada de bola de Williams.

No tempo extra, o Franca foi mais eficiente. Lucas Dias, cestinha do jogo com 27 pontos, e Georginho, com 26 pontos e 11 assistências, comandaram a vitória. O Flamengo tentou reagir, chegou a encostar no placar, mas não conseguiu evitar a eliminação: 98 a 95.