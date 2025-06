Mundial de Clubes: veja o raio-x do grupo do Palmeiras na competição

O novo Mundial de Clubes está prestes a começar. A partida de abertura acontece no dia 14 de junho, sábado, às 21 horas (de Brasília), entre Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos EUA, no Hard Rock Stadium, em Miami. Veja tudo que você precisa saber sobre o grupo A.

Palmeiras

Classificado para o Mundial de Clubes por conta do título da Copa Libertadores em 2021, o Palmeiras é um dos quatro representantes do Brasil na competição.

O Verdão vem de derrota para o Cruzeiro, no último domingo, por 2 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Com o resultado, a equipe do técnico Abel Ferreira perdeu a liderança da competição e ocupa a 4ª posição, com 22 pontos conquistados.

Além disso, o Palmeiras terminou a fase de grupos da Copa Libertadores com 100% de aproveitamento no grupo G, com 18 pontos, e a melhor campanha geral. Nas oitavas, a equipe brasileira vai enfrentar o Universitario-PER.

O Verdão também está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Ceará, com o placar de 4 a 0 no agregado. O Alviverde vai encarar o Corinthians na próxima fase da competição.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, domingo, às 18 horas, diante do Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Porto

Adversário do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes, o Porto garantiu vaga no torneio por meio do ranking da Uefa.

A equipe portuguesa disputou um amistoso com o WAC, do Marrocos, no último sábado, em Casablanca, e venceu por 1 a 0, com gol de Samuel Aghehowa.

O Porto terminou o Campeonato Português na 3ª posição, com 71 pontos conquistados, 11 atrás do campeão Sporting, e vai disputar a Liga Europa na próxima temporada. A equipe portuguesa ainda foi eliminada na quarta fase da Copa de Portugal, para o Moreirense, e caiu na semifinal da Copa da Liga Portuguesa, diante do Sporting.

Por fim, o Porto foi eliminado nos playoffs da Liga Europa para a Roma, com o placar agregado de 4 a 3.

O grande destaque da equipe na temporada foi o atacante espanhol de 21 anos Samuel Aghehowa, que marcou 25 gols e deu três assistências em 42 jogos disputados.

Inter Miami

Representante dos Estados Unidos, o Inter Miami garantiu vaga no Mundial de Clubes depois de conquistar a MLS (Major League Soccer) Supporters Shield, troféu dado ao time com a melhor campanha na temporada regular da MLS, no ano passado.

Nesta temporada, a equipe ocupa a 3ª posição da Conferência Leste, com 29 pontos conquistados. O Inter Miami vem de goleada sobre o Columbus Crew, no último sábado, por 5 a 1, no Chase Stadium, com gols de Tadeo Allende, Lionel Messi (dois), Luis Suárez e Fafà Picault. Cesar Ruvalcaba descontou.

Além disso, no último mês de abril, o time norte-americano foi eliminado na semifinal da Copa dos Campeões da Concacaf para o Vancouver Whitecaps, com o placar agregado de 5 a 1.

Craque do time, Lionel Messi tem 15 gols e seis assistências em 20 partidas na temporada. O argentino ainda é o líder em participações diretas na MLS em 2025, com 15.

Al Ahly

O Al Ahly, do Egito, garantiu vaga no Mundial de Clubes após vencer três das últimas quatro edições da Liga dos Campeões da CAF, em 2020/21, 2022/23 e 2023/24. O time egípcio é um dos quatro representantes do continente africano na competição.

Nesta temporada, o Al Ahly garantiu seu 45º título Egípcio e o terceiro consecutivo na última quarta-feira, após a goleada sobre o Pharco por 6 a 0. A equipe terminou a segunda fase da competição com 58 pontos conquistados, dois à frente do Pyramids.

O clube ainda caiu na semifinal da Liga dos Campeões da CAF, diante do Mamelodi Sundowns, no critério do gol fora, após o placar agregado de 1 a 1. No final do ano passado, o Al Ahly também disputou a Copa Intercontinental e foi eliminado pelo Pachuca-MEX na semifinal, na disputa de pênaltis.

O destaque da equipe na temporada é o meia Emam Ashour, com 19 gols e nove assistências, em 40 partidas disputadas.