Modric entra no radar do Milan e pode reforçar equipe após o Mundial de Clubes, diz jornal

O veterano meia Modric pode comandar a equipe do Milan a partir da próxima temporada. O croata, que se despediu do Real Madrid recentemente, é um pedido do novo técnico Massimiliano Allegri, novo comandante do time rubro-negro.

Segundo o jornal La Gazzeta dello Sport, Allegri se reuniu com o diretor esportivo Igli Tare a fim de discutir a vinda de possíveis reforços e a experiência de Modric seria fundamental para resgatar o futebol do Milan.

Aos 39 anos, o meia construiu uma história no Real Madrid recheada de títulos e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube merengue. Na lista de troféus mais importantes estão seis edições de Champions League.

A chegada do atleta estaria prevista para acontecer após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputada entre os meses de junho e julho. Com uma temporada muito abaixo do esperado, o Milan quer urgência na formação de uma equipe forte a partir de agosto.

Sem conseguir garantir uma vaga nos torneios europeus, o conjunto rubro-negro ficou apenas em oitavo lugar no Campeonato Italiano. Tamanha pressão custou o cargo do português Sérgio Conceição.

Um dos trunfos do time italiano para ter êxito na negociação é a paixão de infância de Modric pelo Milan e pelo ex-jogador da Croácia Zvonimir Boban, que defendeu as cores da equipe de Milão.