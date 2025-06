Memphis se pronuncia após tropeço do Corinthians e admite sequência ruim da equipe

Por meio de uma postagem nas redes sociais, o atacante Memphis Depay se pronunciou após o tropeço do Corinthians em casa diante do Vitória, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O holandês reconheceu que o Timão vem tendo atuações coletivas ruins e que precisa melhorar em campo.

"As coisas não têm corrido como queríamos ultimamente. É muito claro que a equipe precisa de melhorar em todos os aspectos...continuamos trabalhando duro como time para ganhar outro título neste ano. Obrigado a toda torcida que sempre aparece, todos nós agradecemos", disse Memphis.

Peça importante

Desde sua chegada ao Corinthians, Memphis Depay tem sido peça fundamental no elenco alvinegro. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o holandês marcou sete gols e deu uma assistência na reta final da competição, ajudando o Timão a se livrar do rebaixamento.

Ao todo, Memphis tem 42 jogos pelo Corinthians, com 13 gols marcados e 14 assistências. O holandês foi um dos grandes responsáveis pelo título do Campeonato Paulista neste ano, conquistado diante do Palmeiras.

Com o empate diante do Vitória, o Corinthians perdeu dois pontos importantes na sequência do Brasileirão. O Timão é o 11º colocado, com 15 pontos após 11 rodadas. O próximo compromisso do Alvinegro na competição é apenas no dia 12 de junho, quinta-feira, quando visita o Grêmio em Porto Alegre.