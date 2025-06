Memphis cobra Corinthians após queda de rendimento: 'Precisamos melhorar em todos os aspectos'

O Corinthians foi bastante vaiado e cobrado por sua torcida na eliminação da Copa Sul-Americana, com derrota por 1 a 0 na casa do Huracán, e após empatar sem gols com o Vitória, domingo, na Neo Química Arena. Um dos alvos da revolta das arquibancadas, o holandês Memphis Depay usou suas redes sociais para admitir queda de rendimento e cobrar reação.

"As coisas não têm corrido como queríamos ultimamente, está muito claro que a equipe precisa melhorar em todos aspectos", admitiu o atacante holandês, que desde o pênalti perdido na virada sofrida diante do Mirassol, por 2 a 1, após cobrar com cavadinha, vem sendo crucificado pelos corintianos.

No domingo, a torcida cantou que "tem de ser homem para jogar no Coringão", após novo tropeço. O camisa 10 se defende e prevê coisas boas para a equipe ainda em 2025 depois da conquista do Paulistão em cima do Palmeiras. O time, entretanto, figura na segunda parte do Brasileirão e tem o arquirrival pela frente nas oitavas de final da Copa do Brasil com definição fora de casa.

"Continuamos trabalhando duro como um coletivo para conquistar mais um título este ano. Obrigado a todos os torcedores que sempre aparecem, todos nós agradecemos", completou, tentando resgatar a "paz" com as arquibancadas.

Nos dois últimos jogos, o elenco tentou ir até a torcida para agradecer o apoio, mas diante de clima hostil e de revolta, acabou recuando após xingamentos e cânticos de cobrança. O time volta a campo apenas no dia 12 de junho, em visita ao Grêmio, embate de boas lembranças para Memphis. Em despedida do Brasileirão de 2024, o holandês anotou um lindo gol de bicicleta na Arena em triunfo por 3 a 0.

O tempo livre beneficiado pela pausa para jogos das Eliminatórias servirá para Dorival Júnior aprimorar o ritmo do argentino Garro. Em contrapartida, o treinador não poderá dar cara a seu time titular com tantos desfalques. Memphis vai defender a Holanda, enquanto Romero, com o Paraguai, Hugo Souza, no Brasil, Martínez, com a Venezuela, Carrillo, no Peru e Félix Torres, no Equador, foram convocados para a rodada dupla na América do Sul.

Para piorar, o artilheiro Yuri Alberto e o volante Raniele ainda estão contundidos, aumentando o leque de desfalques.