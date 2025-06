Marquinhos revela primeiro contato com Ancelotti e quer aproveitar "nova energia" da Seleção

O experiente zagueiro Marquinhos concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, pouco antes do segundo treino da Seleção Brasileira sob comando de Carlo Ancelotti. De volta ao CT do Corinthians, clube que o revelou para o futebol, o jogador falou sobre a 'nova energia' impulsionada pela chegada do italiano.

O defensor quer aproveitar a atmosfera para ajudar o Brasil a embalar de vez nas Eliminatórias. Ele admite a necessidade de resultados imediatos, mas pede paciência à torcida brasileira.

"Dá para ver aqui que com a chegada do treinador, traz essa energia de alguma coisa nova. Esse curto prazo até a Copa é muito importante, vai ser muito bom. É apenas um começo, tudo vai depender do nosso desempenho em campo. Quando agente desempenha um bom papel em campo, tudo vem junto. Essa energia traz uma esperança de volta, basta a gente fazer um bom trabalho em campo", afirmou o atleta.

"A gente quer esse resultado imediato. Esperamos que seja desse jeito, mas não temos o controle disso. Nosso primeiro objetivo é a classificação para a Copa do Mundo. Queremos fazer um grande jogo já neste primeiro, mostrando as ideias do novo treinador. Pedimos que todos tenham paciência, confiem na experiência do nosso treinador. Ele vai conseguir bons resultados, espero que já comece nesse jogo. Nosso objetivo é a classificação para a Copa do Mundo, crescer para chegar bem. Seleção Brasileira tem que estar sempre lutando na ponta. Vamos trabalhar o máximo possível para termos os resultados", acrescentou.

Marquinhos ainda não teve uma conversa particular com Ancelotti, mas falou sobre os primeiros contatos com o novo treinador da Canarinho. Ele acredita que a experiência do ex-comandante do Real Madrid ajudará a equipe a deslanchar e atingir o patamar exigido pelos torcedores.

"Ainda não tive um papo particular com ele, foi em grupo. É importante a gente ter esse ambiente confortável, jogadores tranquilos, para a gente conseguir fazer um excelente trabalho. É importante termos essa ideia clara. Tive uma reunião com ele, deu para ver o que ele quer. Vamos conversar mais ao passar dos dias, dos jogos, ele vai corrigindo. Ele já conhece muitos jogadores que estão aqui, mas muitos ele está tendo esse contato pela primeira vez. Com a experiência dele, vamos melhorando a cada dia, a cada jogo. Esse será o o objetivo, manter o grupo bem, evoluindo com os treinos", comentou.

"As expectativas são as melhores possíveis. Já mostrou o que pode fazer, a inteligência que tem. Isso que a Seleção buscou nele. Já vi no PSG que as coisas podem mudar muito rápido. Espero que aconteça na Seleção. Tive pouco contato com ele, me passou uma imagem muito boa. Vamos fazer o melhor. Com a a experiência dele, será muito rápida a adaptação. Isso é importante para um treinador de Seleção, com pouco tempo para trabalhar. A gente tem um treinador apropriado e a ambição é da das melhores possíveis para que a gente consiga reverter esse cenário", finalizou.

A Seleção Brasileira faz uma atividade nesta terça-feira e viaja para Guayaquil no período da tarde. Na quarta, o grupo irá treinar no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da partida contra o Equador. O embate, que marcará a estreia de Ancelotti à frente da Canarinho, será disputado às 20h (de Brasília) desta quinta-feira.