Luto! Fã que teve cabelo raspado por Carlos Prates morre de câncer

A comunidade do MMA perdeu um importante membro. Depois de enfrentar uma batalha contra o câncer de esôfago, o americano Randy Murphy acabou vindo a óbito. A triste notícia chega pouco tempo depois que o fã do lutador brasileiro Carlos Prates pôde realizar um de seus últimos sonhos e acompanhar de perto a semana pré-luta de seu ídolo no UFC Kansas City, em abril.

Na ocasião, depois de entrar em contato com o atleta da equipe 'Fighting Nerds' e explicar sua situação, o americano conheceu pessoalmente Carlos Prates e ainda teve o cabelo raspado pelo ídolo - um pedido seu. O lutador brasileiro, inclusive, utilizou suas redes sociais para lamentar o falecimento de Randy.

"Hoje nós perdemos um cara do nosso time. Só quero agradecer a esse cara por ter me ensinado tantas lições durante a semana da minha última luta. Obrigado também por toda palavra e energia que você enviou para mim, irmão. Um dos maiores lutadores que eu já conheci, e não estou falando sobre lutar no cage. Nós temos orgulho de você, irmão. Você lutou muito duro, agora é hora de descansar, Randy. Descanse em paz, irmão. Foi uma grande honra conhecer esse cara. Nunca vou me esquecer", lamentou Prates.

Carlos Prates no UFC

Depois de começar sua trajetória no UFC de forma extremamente promissora, com quatro vitórias por nocaute consecutivas, Carlos viu sua ascensão na divisão dos meio-médios (77 kg), onde ocupa a 13ª colocação no ranking, ser freada. Na luta principal do UFC Kansas City, evento que serviu para aproximar o brasileiro do seu fã com câncer terminal, Prates acabou sendo derrotado pelo irlandês Ian Machado Garry, na decisão unânime dos juízes, e viu sua sequência de triunfos se encerrar.

