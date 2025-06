Luisa Stefani lamenta derrota em Roland Garros e projeta temporada de grama

Nesta segunda-feira, Luisa Stefani, número 1 do Brasil, e a húngara Timea Babos foram superadas nas oitavas de final de Roland Garros diante da dupla número 1 do mundo, formada pela tcheca Katerina Siniakova e da americana Taylor Townsend. Apesar da eliminação, a brasileira enxergou uma atuação de alto nível na partida.

"Grande jogo e ótimo nível do começo ao fim. Jogos assim têm a margem muito pequena de criar e aproveitar oportunidades e são decididos no detalhe. Infelizmente não veio pro nosso lado, mas com certeza um grande aprendizado e vou usar o amargo da derrota para continuar trabalhando e fazer melhor na próxima vez", salientou a brasileira.

Em seguida, Stefani se disse abatida pela derrota, mas já projeta os próximos compromissos na grama de olho em Wimbledon, que acontece no fim deste mês.

"Saí triste do jogo, mas consciente de uma grande melhora no meu nível nessa gira de saibro. Agora foco na gira de grama e Wimbledon", destacou Stefani.

Próximos compromissos

A brasileira e a húngara jogam na próxima semana o WTA 500 de Queen's, em Londres. Depois, na semana de 16 de junho, o WTA 500 de Berlim, na Alemanha. Por fim, elas estarão em Wimbledon, a partir do dia 30.