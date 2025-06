Lodi vê possível preconceito com liga saudita em convocação e diz: "Eu merecia"

O lateral-esquerdo Renan Lodi, do Al-Hilal, desabafou sobre sua ausência nas últimas convocações da Seleção Brasileira. O jogador levantou a possibilidade de existir um certo preconceito com atletas que atuam no futebol saudita e disse acreditar que tinha feito por merecer uma nova chance com a Amarelinha.

"Eu penso (que terá novas oportunidades na Seleção). Tenho minhas dúvidas, não sei se faziam a convocação de quem realmente merece. Se realmente era assim, não sei. Inclusive agora, eu pensava que ia ter oportunidade de novo. Eu não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a liga saudita, porque se for ver na temporada, eu fui o lateral que mais fez gols e mais deu assistências", declarou em entrevista à EPTV.

"Se for para a Seleção é números, então poderia ver os meus números. Com a chegada do Ancelotti, acho que vai ser por merecimento, não por coisas externas. Acho que eu merecia ter uma oportunidade, mas não fico pensando nisso, meu objetivo é ser campeão com o Al-Hilal. Se aparecer um dia, vou agradecer muito", concluiu o jogador, que soma quatro gols em nove assistências em 37 partidas na atual temporada.

Com a expectativa da chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira, Lodi demonstrou confiança no trabalho do treinador italiano e destacou a forma como ele costuma lidar com o elenco: "Tenho total certeza que ele (Ancelotti) vai dar certo, porque ele sabe gerenciar muito bem o grupo. Pode estar o Cristiano Ronaldo e o Messi, ele nunca vai tratar um de uma maneira e outro de outra. É sempre a mesma postura com os 11 que iniciam e com os que vão entrar no decorrer da partida", destacou.

O lateral também comentou sobre Neymar, seu ex-companheiro de equipe no Al-Hilal, que atualmente defende o Santos e também não foi convocado para os duelos contra Equador e Paraguai. O lateral projetou uma volta por cima do camisa 10 com a camisa da Seleção: "Vamos torcer para que ele (Neymar) possa recuperar aquele bom futebol que a gente sempre viu, está recuperando aos poucos. Claro que vai demorar um tempo, mas ele vai agregar muito ainda na Seleção, porque ele é o Neymar", declarou.

Por fim, Lodi, que disputará o Mundial de Clubes pelo Al-Hilal, afirmou qual é o clube brasileiro que chega mais bem preparado para a competição: "Palmeiras, porque tem um treinador que já conhece o grupo, está há muito tempo no Palmeiras e sabe o que é o clube. Não que Botafogo, Flamengo e Fluminense não farão boas campanhas, também torcerei por eles", concluiu.