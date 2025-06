Libertadores 2025: saiba datas, horários e onde assistir aos jogos das oitavas de final

A Conmebol divulgou, na tarde desta terça-feira, as datas, horários e locais dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. Na segunda-feira, a entidade havia realizado o sorteio dos duelos. Os jogos de ida estão marcados para acontecer entre os dias 12 e 14 de agosto, enquanto as partidas de volta ocorrem uma semana depois, entre os dias 19 e 21.

Agora, a Libertadores terá uma pausa de mais de dois meses para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que começa dia 14 de junho e termina em 13 de julho.

No dia 12, o Fortaleza abre o mata-mata contra o Vélez Sarsfield, no Castelão, às 19h (de Brasília). A volta acontece uma semana depois, dia 19, no mesmo horário, no José Amalfitani, em Buenos Aires. A ESPN e o streaming Disney+ transmitem as duas partidas.

Ainda no dia 12, o São Paulo viaja para enfrentar o Atlético Nacional, no Atanasio Girardot, em Medellín, às 21h30. A volta acontece no dia 19, no MorumBis, também às 19h. O streaming Paramount+ exibe os jogos com exclusividade.

Os confrontos entre Flamengo e Internacional acontecem nos dias 13, no Maracanã, e 20, no Beira-Rio. O duelo brasileiro será exibido por Globo, ESPN e Disney+.

No dia 14, mais dois jogos: às 19h, no Engenhão, o Botafogo enfrenta a LDU. No dia 21, no mesmo horário, eles duelam no jogo de volta, no Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Ambos serão transmitidos pelo Paramount+.

Já o Palmeiras será o último a entrar em campo, também no dia 14, mas às 21h30. O jogo de ida será no Peru, no Monumental U, contra o Universitário. A volta será no dia 21, também às 21h30, no Allianz Parque. Os jogos serão exibidos pela ESPN e pelo Disney+.

Confira datas, horários e transmissões dos jogos das oitavas da Libertadores

Partidas de ida:

12/08, 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG - Castelão - ESPN e Disney+

12/08, 21h30 - Atlético Nacional-COL x São Paulo - Atanasio Girardot - Paramount+

12/08, 21h30 - Peñarol-URU x Racing-ARG - Campeón del Siglo - Paramount+

13/08, 19h - Cerro Porteño-PAR x Estudiantes-ARG - Nueva Olla - ESPN e Disney+

13/08, 21h30 - Flamengo x Internacional - Maracanã - Globo, ESPN e Disney+

14/08, 19h - Botafogo x LDU-EQU - Engenhão - Paramount+

14/08, 21h30 - Universitario-PER x Palmeiras - Monumental U - ESPN e Disney+

14/08, 21h30 - Libertad-PAR x River Plate-ARG - Defensores del Chaco - Paramount+

Partidas de volta:

19/08, 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - José Amalfitani - ESPN e Disney+

19/08, 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional - MorumBis - Paramount+

19/08, 21h30 - Racing x Peñarol - Juan Domingos Perón - Paramount+

20/08, 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - UNO Jorge Luis Hirschi - ESPN e Disney+

20/08, 21h30 - Internacional x Flamengo - Beira-Rio - Globo, ESPN e Disney+

21/08, 19h - LDU x Botafogo - Rodrigo Paz Delgado - Paramount+

21/08, 21h30 - Palmeiras x Universitario - Allianz Parque - ESPN e Disney+

21/08, 21h30 - River Plate x Libertad - Monumental de Núñez - Paramount+