Lavieri: Dérbi na Copa do Brasil pode ser bom para o Palmeiras

Apesar da grande rivalidade, o Corinthians está longe de ser o pior adversário possível para o Palmeiras na Copa do Brasil, disse Danilo Lavieri, na Live do Clube.

O colunista apontou que, além de a fase do time alvinegro não ser das melhores, outros fatores positivos de encarar o rival são as chances de revanche do Campeonato Paulista e de provar que o time pode atuar bem em jogos maiores.

Se ganhar, acabou o Corinthians, se perder, é 'fora, Abel', 'fora, Leila', 'fora, Barros'! Dos adversários que tinha, tirando CRB, CSA e Retrô [das séries B e C], eu prefiro pegar o Corinthians do que o Bahia, o São Paulo ou o Fluminense.

Hoje em dia. É um jogo bom para o Palmeiras e pode servir para o Palmeiras responder essa coisa de ganhar jogos grandes, de não pegar só 'baba'. [...] Eu gostei do sorteio.

Danilo Lavieri

