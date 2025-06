'Ele é meio psicopata', brinca Kaio Jorge sobre rival Lyanco

O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, contou um episódio seu com Lyanco e brincou a respeito do zagueiro do rival Atlético-MG.

O que aconteceu

O atacante cruzeirense disse, entre risos, que Lyanco é "meio psicopata". Ele deu a declaração durante o Panela Sportv ao ser perguntado por Fred Bruno se o atleticano estava entre os defensores "mais malucões" que ele já havia enfrentado.

Ele está [entre os zagueiros 'malucões' que enfrentou). Lyanco é meio psicopata (risos).

Kaio Jorge, ao Panela Sportv

Kaio Jorge também citou um episódio entre eles no último clássico mineiro. Os participantes do programa comentavam a expulsão de Lyanco no último jogo, no domingo, contra o Ceará, quando o centroavante lembrou do ocorreu em Cruzeiro 0 x 0 Atlético, em maio.

Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora após marcar contra o Sport, pelo Brasileirão Imagem: Marlon Costa/Agif

No último clássico ele ficou bolado comigo. Teve uma jogada que eu levo para o canto, dou um chutinho no ar, toco para trás, ai ele: 'Otário'."

Lyanco esteve no centro de polêmica entre os rivais no Estadual. Em fevereiro, ele foi o "pivô" da expulsão de Gabigol, que o atingiu no rosto, e depois gerou revolta no Cruzeiro por pisão em Dudu. Ele não foi expulso pela falta.