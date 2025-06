Juliana Campos é a segunda brasileira a alcançar os 4,63 m no salto com vara

A brasileira Juliana Campos obteve sua melhor marca pessoal no salto com vara ao vencer o LXI Palio Citta Della Quercia, disputado na última terça-feira, com a marca de 4,63 m. A segunda colocada foi a italiana Elisa Molinarolo (4,46 m), seguida pela finlandesa Elina Lampela (4,46 m). O meeting integra o calendário do World Athletics Continental Tour - Silver.

Juliana, de 28 anos, é a segunda atleta do Brasil e a terceira da América do Sul a conseguir a marca. Desde Fabiana Murer, recordista sul-americana do salto com vara (4,87 m), que parou de competir após as Olimpíadas do Rio 2016, uma competidora do País não alcançava a altura.

O índice fixado pela World Athletics para o Mundial no salto com vara é de 4,73 m, mas Juliana também soma pontos no ranking e está provisoriamente qualificada como campeã da área sul-americana. A atleta treina com Karla Rosa da Silva, que também foi atleta da modalidade.

Na Itália, a brasileira disputou seu terceiro evento internacional. Ela venceu o meeting em Tessalônica, no último mês de maio, e o Sul-Americano de Mar Del Plata, em abril. A melhor marca anterior de Juliana Campos, obtida no Sul-Americano de São Paulo 2023, era de 4,60 m.