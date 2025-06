Jornal espanhol destaca Arrascaeta como "peça-chave" do Flamengo para Mundial de Clubes

Artilheiro do Flamengo na temporada, Giorgian De Arrascaeta foi destaque do jornal espanhol Diario Ás nesta segunda-feira, sendo mencionado como "peça-chave" do elenco rubro-negro para o torneio Mundial de Clubes da Fifa.

"O meia-atacante do Flamengo vive um momento esplêndido e será o grande referencial da equipe carioca no torneio que será disputado nos Estados Unidos", publicou o jornal.

A publicação menciona que o meia uruguaio foi alvo de times europeus em outras janelas de transferências. Também reforçam que Arrascaeta é um jogador com qualidade para trazer dificuldades ao Chelsea no duelo entre as equipes pela fase de grupos do Mundial.

De Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com nove gols marcados em nove partidas que disputou.

Flamengo no Mundial de Clubes

"Primeiro, vamos para lá vencer a nossa estreia. Depois, o segundo é tentar passar da fase de grupos. Não sei o que vai acontecer. Sabemos a realidade que vamos enfrentar contra os times europeus. Se vocês viram a final da Champions sabem como é a qualidade por lá", disse o Filipe Luís sobre a participação do Flamengo na competição.

O Flamengo estreia na Copa do Mundo de clubes no dia 16 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília), contra o Espérance, da Tunísia. Além dos africanos, o Rubro-Negro enfrentará Chelsea e Los Angeles FC na fase de grupos da competição.