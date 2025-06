Jogo contra o Nova Iguaçu marcará 100ª exibição de Tauã pela Portuguesa

O confronto entre Portuguesa e Nova Iguaçu, neste sábado, pela oitava rodada da Série D, terá um significado especial para Tauã. No Canindé, o volante alcançará a marca de 100 partidas pelo time rubro-verde.

"É uma honra imensa alcançar essa marca com a camisa da Portuguesa. Aqui, eu e minha família nos sentimos em casa. Sempre dei e sempre vou dar a vida por esse clube, por essa camisa, para ampliar minha história em números, conquistas e orgulho", disse Tauã.

O volante chegou ao clube em 2021, com 30 anos. Ele fez parte do time campeão da Série A2 do Campeonato Paulista em 2022 e teve papel importante nas edições de 2023, 2024 e 2025 do Estadual.

O próximo compromisso da Lusa é neste sábado (07), às 17h, em casa, contra o Nova Iguaçu-RJ, pela 8ª rodada do Brasileirão Série D.

Com a 100ª partida, Tauã passará a fazer parte de um grupo com nomes como Capitão, César, Diogo, Marcelo Cordeiro, Valdomiro e Leandro Amaral, todos com três dígitos pela Lusa.

Com uma campanha de 14 pontos em sete jogos, a Portuguesa lidera o Grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Nova Iguaçu tem começo previsto para as 17 horas (de Brasília).