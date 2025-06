Invasão ao Parque São Jorge teve tumulto e funcionárias trancadas

Apesar de não ter atos de violência, a invasão de algumas das principais torcidas organizadas do Corinthians ao Parque São Jorge não pode ser chamada de pacífica. Em participação no UOL News, a setorista Livia Camillo relatou o clima de medo que tomou conta da sede administrativa do clube durante a tarde de hoje (3).

No momento da invasão, as funcionárias do clube se trancaram um dos andares do prédio social, com medo dos invasores. O grupo só deixou o local após a chegada da polícia.

Por mais que tenha sido uma invasão sem nenhum tipo de agressão, não foi uma situação pacífica. As organizadas vieram para um protesto, mas acabaram invadindo. [...] Isso gerou muito medo dentro do prédio administrativo do Corinthians.

Mulheres que trabalham no prédio tiveram bastante medo. Eu recebi o contato de uma delas dizendo que o clima era de muita insegurança, que elas precisaram se trancar em um dos andares. Foi um momento bastante complicado que só acabou porque as forças policiais chegaram.

Livia Camillo

O que aconteceu

Membros das torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra invadiram a sede social do Corinthians hoje (3).

As organizadas exigem três mudanças imediatas: Fiel Torcedor com direito a voto, mudança no estatuto do clube e punição aos responsáveis pelas dívidas do Corinthians.

A polícia chegou ao clube minutos depois da invasão. As viaturas permaneceram na porta do Parque São Jorge durante a ação. Os torcedores deixaram a sede pouco mais de uma hora depois do início da invasão.

