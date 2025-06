Iga bate Svitolina e confirma duelo com Sabalenka na semi de Roland Garros

Está confirmado o jogão que todos esperavam quando a chave feminina de Roland Garros foi sorteada. Iga Swiatek, ex-número 1 do mundo e tetracampeã do torneio, vai encarar a atual líder do ranking, Aryna Sabalenka, nas semifinais. A polonesa garantiu sua vaga ao fazer 6/1 e 7/5 sobre a ucraniana Elina Svitolina, nesta terça-feira, na Quadra Philippe Chatrier. Sabalenka carimbou seu lugar nas semis um pouco antes, ao derrotar a chinesa Qinwen Zheng.

Iga vai para as semis levando uma invencibilidade de 26 jogos em Roland Garros. A polonesa, atual número 5 do mundo, foi campeã das últimas três edições do torneio - ela também levantou a taça em 2020. Swiatek, aliás, é uma das cinco pessoas a venceram mais de 25 jogos seguidos em Roland Garros na Era Aberta (a partir de 1968). As outras são Rafael Nadal Chris Evert, Bjorn Borg e Monica Seles.

Sabalenka, por sua vez, venceu 14 de seus últimos 15 jogos no circuito mundial - todos no saibro. Será o 13º jogo entre elas e até agora Swiatek leva vantagem, com oito vitórias. Antes de chegar em Paris, a bielorrussa foi vice-campeã do WTA 500 de Stuttgart, campeã do WTA 1000 de Madri e quadrifinalista do WTA 1000 de Roma.

Como aconteceu

Iga fez um início de jogo bastante sólido, sem arriscar exageradamente e sem dar pontos de graça para Svitolina. Quando podia, a polonesa ia ao ataque e foi assim que ela obteve sua primeira quebra de saque. Depois de forçar erros da oponente, Iga viu a ucraniana cometer um erro não forçado no break point e abriu 3/1. Svitolina manteve a partida equilibrada, mas não vencia os pontos mais importantes. Swiatek não só salvou dois break points no quinto game como converteu outro no sexto, fazendo 5/1. Pouco depois, o set estava fechado: 6/1.

Svitolina ameaçou uma reação quando finalmente quebrou o saque de Swiatek no quarto game do segundo set para fazer 3/1. Iga, porém, deu uma resposta rápida e quebrou de volta no game seguinte. A partida segui parelha e sem break points até o 11º game, quando Iga foi ao ataque e, com um smash e uma devolução agressiva de direita, conseguiu a quebra que fez a diferença. Depois disso, foi só sacar e fechar o jogo.