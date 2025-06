Hugo Souza publica foto na Seleção em preto e branco e torcedores interpretam mensagem corintiana

Nesta segunda-feira, Hugo Souza, goleiro do Corinthians convocado para a Seleção Brasileira, publicou em seu Instagram duas fotos vestindo a camisa de treino da equipe nacional. O que chamou a atenção dos torcedores foi o uso de um filtro preto e branco nas imagens. Muitos interpretaram a escolha como uma forma de ocultar o verde do uniforme, em uma possível mensagem direcionada à torcida do Timão.

Hugo Souza não explicitou a suposta mensagem, o goleiro apenas escreveu na legenda: "vivendo e desfrutando dos sonhos de Deus, OBRIGADO JESUS!!! Primeiro dia de muito trabalho e alegria, só o começo... VAI BRASIL!!!".

Nos comentários, torcedores levantaram a hipótese de que o uso do filtro preto e branco teria sido para evitar a exibição da cor verde, marca do maior rival corintiano, o Palmeiras.

Entre os comentários de torcedores que mais se destacaram, estavam: "O cara deixou a foto em preto e branco para não mostrar a cor verde da seleção, ídolo demais!"; "ÍDOLO, representou em não postar de verde. Sabe o significado na história do Corinthians"; e "Botou em preto e branco para não aparecer verde, ídolo!! Obrigado por isso".

Pouco tempo depois, Hugo Souza restringiu os comentários da publicação, permitindo apenas que seguidores que ele também segue pudessem interagir com a postagem.

Primeira convocação

Carlo Ancelotti convocou Hugo Souza para a Seleção Brasileira menos de um ano após o goleiro chegar ao Corinthians. Ele é o único jogador da pentacampeã que atua no clube anfitrião dos treinos, realizados no CT Dr. Joaquim Grava, onde a Seleção se prepara para enfrentar o Equador nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Guayaquil, pelas Eliminatórias.

No dia 10, a Seleção volta a São Paulo para encarar o Paraguai na Neo Química Arena, estádio do Corinthians e casa de Hugo Souza.