Hugo Souza evita o verde da seleção em post e emociona torcida do Corinthians: 'sonho de Deus'

Convocado pela segunda vez para a seleção brasileira, o goleiro Hugo Souza escolheu registrar o momento de forma inusitada - e muito simbólica. Em vez de publicar fotos com as cores vibrantes do uniforme de goleiro da seleção, que é predominantemente verde, Hugo optou por filtros em preto e branco no feed do Instagram. O motivo foi a cor verde, associada ao Palmeiras, arquirrival do Corinthians, clube que ele defende atualmente.

A escolha chamou a atenção dos torcedores. "O cara deixou a foto em preto e branco pra não mostrar a cor verde da seleção, ídolo demais", escreveu um corintiano. Outros tantos seguiram na mesma linha, interpretando o gesto como um sinal claro de respeito à camisa alvinegra e à rivalidade que define o futebol paulista.

Apesar da estética neutra das fotos, a legenda de Hugo transbordava emoção e fé: "Vivendo e desfrutando do sonho de Deus, obrigado Jesus. Primeiro dia de muito trabalho e alegria. Só o começo, vai Brasil!", escreveu o goleiro. A postagem, mesmo sem as cores tradicionais da seleção, alcançou enorme repercussão entre os torcedores corintianos, que elogiaram a postura do jogador, ao mesmo tempo em que foi criticado por rivais.

Nos stories, Hugo publicou vídeos normalmente coloridos durante o primeiro dia de treinos, mas as fotos estáticas, cuidadosamente editadas em preto e branco, reforçaram a leitura simbólica do momento: mostrar gratidão pela convocação sem precisar exibir a cor que representa o maior rival do seu clube.

Esta é apenas a segunda vez que Hugo é chamado para defender a seleção principal. A primeira ocorreu em agosto de 2018, na primeira convocação de Tite após a Copa da Rússia, para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. Na ocasião, ainda como atleta do Flamengo, o goleiro não entrou em campo.

Agora, em um momento mais maduro da carreira e como titular absoluto do Corinthians, Hugo recebeu a notícia da convocação no aeroporto de Confins, onde aguardava o embarque para a Argentina, onde o clube enfrentaria o Huracán pela Copa Sul-Americana. A reação dos companheiros foi imediata: festa, abraços e muita comemoração ainda na área de embarque.

A seleção brasileira encara o Equador na próxima quinta-feira, dia 5, em Guayaquil, e depois enfrenta o Paraguai no dia 10, na Neo Química Arena.