Hernan: São Paulo busca reforço, mas vende o almoço para comprar o jantar

O São Paulo busca a contratação de um centroavante, mas vai precisar encontrar uma boa oportunidade de mercado pois não tem dinheiro, afirmou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo ele, há uma ala otimista e outra pessimista no clube quanto à chegada de um substituto para Calleri, que segue sem previsão de retorno.

Quem hoje está no departamento de futebol diz o seguinte: o São Paulo vai ao mercado, está observando um centroavante, é um jogador experiente, que tem bagagem de Libertadores, que faça um contrato curto até o fim do ano e que tenha um custo baixo, salário baixo.

Essa é uma ala do Departamento de Futebol. A ala pessimista do Departamento de Futebol diz o seguinte: o São Paulo não vai contratar ninguém — não tem dinheiro para nada.

O São Paulo hoje vende o almoço para comprar o jantar.

André Hernan

O colunista explicou a venda do lateral-direito Ângelo, de 16 anos, para o Strasbourg, da França, que faz parte do mesmo grupo que gere o Chelsea.

É uma joia que decidiram vender pela necessidade da grana. O São Paulo vive esse dilema e decidiu vender essa joia para esse grupo do Chelsea.

A tendência é que o Zubeldía olhe para esse garoto com mais cuidado e puxe ele para o time principal para você aproveitar o tempo que você vai ter, já que vai ter que entregar ele quando tiver 18 anos.

André Hernan

Nem a venda de Ângelo resolve a necessidade do Tricolor de gerar caixa com os jovens de Cotia.

A intenção do São Paulo é negociar ao menos mais um jogador no intuito de fechar o caixa de 2025 no azul após a dívida do clube chegar a quase R$ 1 bilhão no último balanço.

