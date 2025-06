Gui Negão estreia no profissional e pode ser alternativa no ataque do Corinthians

Na noite do último domingo, o Corinthians decepcionou a Fiel Torcida em plena Neo Química Arena lotada. O Timão não conseguiu furar a defesa do Vitória e ficou no empate sem gols com o adversário baiano, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do empate com gosto de derrota, a noite foi especial para um garoto da base que teve sua primeira oportunidade no time profissional. O centroavante Gui Negão enfim estreou no time de cima e pode se tornar uma alternativa no setor ofensivo em meio à ausência de Yuri Alberto.

Yuri Alberto se recupera de uma fratura no processo transverso da vértebra L1, à direita, sofrida no empate de 0 a 0 com o Atlético-MG, no último dia 24 de maio. Com isso, a única posição do técnico Dorival Júnior para a posição é Héctor Hernández, que ainda não conseguiu deslanchar no Timão.

Dorival, neste sentido, tem alternado as escalações. Muitas vezes, o treinador chegou a escalar Romero e Memphis Depay como dupla de ataque. Nenhum dos dois, porém, é um camisa 9 de origem - ao contrário do Filho do Terrão, que já mostrou seu 'faro de gol' na base.

Assim, Gui Negão pode aproveitar a falta de opções no ataque alvinegro para ganhar mais oportunidades entre os profissionais do Timão.

No duelo contra o Vitória, o centroavante entrou aos 35 minutos da segunda etapa na vaga de Memphis Depay. Segundo dados do Sofascore, Gui Negão teve quatro ações com a bola, sofreu uma falta e ganhou um de dois duelos disputados pelo chão.

"Ontem vivi um dos momentos mais especiais da minha vida: minha estreia como jogador profissional. Um sonho que virou realidade! A vitória não veio, mas a honra de vestir essa camisa e representar essa torcida gigante é algo que não dá pra explicar. Sou grato a Deus, à minha família e a todos que sempre acreditaram em mim. Agora é seguir focado, trabalhando firme... porque isso é só o começo", escreveu o atleta nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Guilherme William (@guinegaooficial)

Mas afinal, quem é Gui Negão?

Guilherme William Silva Inácio, mais conhecido como Gui Negão, chegou ao Corinthians muito novo e passou pelo futsal do clube, até que rumou ao futebol de campo. Entre 2023 e 2024, passou a atuar pelo sub-17 do Timão e se tornou um grande destaque da equipe.

Não à toa, com apenas 17 anos, foi promovido para o time sub-20 do Corinthians ainda em 2024. Em maio daquele ano, renovou contrato com o clube até junho de 2027. Um mês depois, em junho, foi relacionado pela primeira vez na equipe profissional, mas não chegou a estrear.

Gui Negão chegou a ser chamado para três jogos do profissional em 2024: contra São Paulo, Cuiabá e Vasco. No entanto, não foi utilizado nem por António Oliveira e nem por Ramón Díaz.

Já na atual temporada, o centroavante chamou a atenção de Dorival Júnior pelo bom desempenho na equipe sub-20, com oito gols em 22 jogos. O garoto treinou com os profissionais desde a última quinta-feira e finalmente pôde estrear com a camisa alvinegra no domingo.

Com Gui Negão disponível para Dorival, o Corinthians retorna aos gramados apenas após a data Fifa. O próximo jogo do Timão acontece apenas no dia 12 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão.