Grupo de oposição do Palmeiras cobra ações para prevenir assédio no clube após afastamento de conselheiro

Um grupo de sete conselheiros de oposição do Palmeiras protocolou propostas de ações para evitar situações de assédio, discriminação e violência. Na noite da última segunda-feira, o Conselho Deliberativo votou pelo afastamento de Celso Bellini, conselheiro vitalício do Palmeiras, denunciado por assédio sexual contra menores de idade dentro das dependências do clube social.

"O Palmeiras não deve tolerar nenhum tipo de comportamento abusivo, como assédio sexual, discriminação, bullying, violência física ou verbal, abuso de poder ou qualquer forma de exploração. Mais do que isso, deve adotar medidas concretas de prevenção, enfrentamento e acolhimento frente a qualquer manifestação de violência ou abuso como as acima citadas, além de agir de maneira tempestiva, o que em casos assim significa atuar o mais rápido possível", diz parte do pedido.

O documento assinado por membros do Ocupa Palestra, endereçado à presidente Leila Pereira e ao presidente do CD, Alcyr Ramos da Silva Júnior, apresenta dez propostas. São elas:

1. Criação de um canal de denúncia interno e sigiloso;



2. Instalação de placas com QR Codes informativos e de acesso rápido ao canal;



3. Identificação visual de funcionários capacitados para acolhimento;



4. Criação de uma rede de acolhimento emergencial, com escuta qualificada;



5. Produção e ampla divulgação de materiais educativos;



6. Treinamentos periódicos para funcionários, conselheiros e associados;



7. Criação de um Código de Conduta Ética para o Clube Social;



8. Elaboração de regimentos de sindicância com regras claras;



9. Mensuração da efetividade das medidas implementadas;



10. Divulgação pública das ações e protocolos adotado.

O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou o relatório apresentado pela comissão de sindicância que recomendava o afastamento por um ano do conselheiro vitalício Celso Bellini, denunciado por assediar sexualmente menores de idade dentro da sede social do Verdão. Foram 186 votos a favor e nove contra.

Bellini já havia sido afastado preventivamente por 90 dias, em setembro do último ano pela presidente Leila Pereira, que determinou a instauração de sindicância para a apuração da denúncia, apresentada por meio da Ouvidoria do Alviverde.

A oposição cobrou, porém, maior agilidade na resolução da situação. De acordo com a manifestação do grupo, o caso ficou mais de 15 dias sem resposta da ouvidoria e só teria avançado após os pais de uma das adolescentes procurarem Leila.