Goleiro pega pênalti, e Corinthians empata com o RB Bragantino pelo Brasileiro sub-17

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians ficou apenas no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17.

O duelo entre Corinthians e Red Bull Bragantino foi bastante equilibrado em Bragança Paulista (SP). O Massa Bruta até chegou a inaugurar o marcador aos 44 minutos da primeira etapa com um gol de cabeça, mas o tento foi anulado por impedimento.

Já no segundo tempo, o goleiro do Corinthians, Gustavo Milani, defendeu um pênalti cobrado por Luiz Gustavo e manteve o Timãozinho vivo no jogo. Do outro lado, o goleiro João Madeira também fez boas defesas. Com isso, o equilíbrio no placar foi mantido.

Com o resultado, as duas equipes chegaram aos sete pontos conquistados. O Corinthians ocupa a terceira posição, enquanto o Red Bull Bragantino figura na vice-liderança. Ambos os times, entretanto, podem perder posições até o fim da quarta rodada.

As equipes, agora, voltam a campo pela quinta rodada do Brasileiro sub-17. O Corinthians recebe o Fluminense nesta terça-feira (10), às 15h (de Brasília), na Fazendinha. Já o Red Bull Bragantino visita o Juventude na quarta-feira, no mesmo horário, no Estádio Municipal Homero Soldatelli.