Goleira do Palmeiras avalia período na seleção colombiana e projeta clássico contra o São Paulo

A goleira do Palmeiras, Kate Tapia, esteve à serviço da seleção colombiana nos últimos dias e foi titular nos dois amistosos da equipe em preparação para a Copa América, que será disputada entre julho e agosto deste ano. De volta ao clube para sequência dos compromissos com as Palestrinas, a arqueira avaliou seu desempenho na data Fifa e projetou o clássico contra o São Paulo.

A Colômbia disputou dois jogos contra a Coreia do Sul, com uma vitória e um empate. Agora, Tapia volta a se concentrar o Verdão para o clássico, que acontece nesta quarta-feira, pela terceira rodada do campeonato Paulista. A bola rola às 19 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

"Sabíamos da responsabilidade que tínhamos para enfrentar esta data Fifa e conseguir bons resultados! O grupo vem se preparando e fazendo as coisas bem. Finalizamos os detalhes para a Copa América da melhor forma possível, foi um grande desafio enfrentar uma seleção como a Coreia, que está bem posicionada no ranking", disse

"Tive a oportunidade de jogar os dois jogos e para mim é importante continuar a somar minutos com a seleção nacional para poder chegar à Copa América com bom ritmo competitivo e mais envolvida com a equipe. Os calendários vêm com cargas elevadas tanto na seleção como no clube, e é por isso que tento cuidar de mim para gerir as cargas e poder dar o meu melhor em ambos", seguiu.

Hoje foi dia de treino tático visando o próximo confronto pelo @PaulistaoFem ? pic.twitter.com/aXCyXhNXRx ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) June 3, 2025

Tapia tomou um susto em seu último jogo pelo Palmeiras antes de ir à seleção. Na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, a goleira sofreu um trauma cervical, caiu desacordada em campo, mas deixou o estádio de ambulância, rumo ao hospital, consciente. Mas, após exames não teve nenhuma lesão detectada.

"É algo que faz parte também da nossa preparação sempre, esta busca por manter a competitividade e a concentração durante toda a temporada. Então não é algo novo e é muito bom poder também estar de volta ao Palmeiras, onde sempre temos também grandes jogos para fazer e nossos objetivos nesta temporada", projetou.

O Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Paulista, com seis pontos conquistados, empatado com o Corinthians. As Brabas ocupam o primeiro lugar por terem maior saldo de gols: sete contra dois.