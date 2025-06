Garro ganha ritmo após lesão e vira esperança do Corinthians em meio à oscilação

Na noite do último domingo, o Corinthians só empatou com o Vitória em 0 a 0, em plena Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia ficou por conta de Rodrigo Garro, que mostrou um bom desempenho e se tornou a esperança da equipe em meio à oscilação.

O argentino se recuperou de uma tendinopatia patelar no joelho direito, que o afastou dos gramados por dois meses. Garro, portanto, vem ganhando minutos gradativamente. O objetivo da comissão técnica de Dorival Júnior é evitar uma nova lesão, e o retorno do jogador tem sido tratado com cautela.

O meio-campista voltou a ficar à disposição na última terça-feira, na derrota para o Huracán-ARG, que culminou na eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Na ocasião, Garro entrou por volta dos 12 minutos da segunda etapa e foi um dos únicos que se salvou no revés.

Segundo dados da plataforma Sofascore, ele disputou 33 minutos e teve 26 ações com a bola. Além disso, tentou passes mais incisivos e tentou deixar o Corinthians mais próximo do gol, finalizando uma vez em direção ao alvo e somando dois chutes bloqueados.

Já no último domingo, diante do Vitória, Garro voltou a ter oportunidade saindo do banco de reservas, só que um pouco mais cedo. Dorival promoveu a mudança já no intervalo da partida, com Héctor Hernández dando lugar ao meia-atacante.

E, mais uma vez, Garro foi destaque em um time que tem sofrido para criar oportunidades. Conforme a plataforma de estatísticas, o argentino criou uma grande chance. Também contribuiu com três passes decisivos e duas finalizações (uma na trave), e acumulou 79% de acerto no passe.

O meio-campista reconheceu que ainda não está 100% fisicamente, mas afirmou estar trabalhando para que, em breve, possa voltar ao time titular e ajudar o Corinthians.

"Estou tentando voltar a ficar 100%. Acho que ainda me falta um pouco mais na parte física para poder suportar os 90 minutos. Se eu começasse jogando, teria que sair quando começasse o segundo tempo, e não gosto de sair. E não importa que o joelho só me deixe jogar 45 minutos. Se eu começasse jogando, não iria querer sair. O professor também entendeu isso. Conversamos para eu poder jogar o segundo tempo e ir trabalhando", disse o jogador na zona mista.

Na atual temporada, Garro disputou somente 12 partidas. Ele anotou um gol (contra o Santos) e deu duas assistências (contra Guarani e Barcelona de Guayaquil-EQU).

Agora, Garro mira aproveitar a data Fifa para seguir treinando e voltar a ficar 100% fisicamente. O Timão retorna aos gramados apenas no próximo dia 12 de junho, às 20h (de Brasília), contra o Grêmio, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada da Série A.

"Acho que todo mundo pode trabalhar para fazer as coisas melhor. Temos que trabalhar, focar no que nos está custando na criação. Mas acho que com esses dias de trabalho que temos adiante, poderemos seguir em frente", finalizou o argentino.