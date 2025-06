Gabriel Jesus treina na Academia de Futebol e agita torcida do Palmeiras às vésperas do Mundial

Gabriel Jesus voltou a vestir verde - ainda que sem vínculo formal. Em recuperação da cirurgia no joelho esquerdo, o atacante do Arsenal está utilizando a estrutura da Academia de Futebol do Palmeiras para manter a forma física e dar sequência ao processo de reabilitação. A presença do camisa 9 nas instalações do clube alviverde, revelada por ele próprio em uma série de stories no Instagram, gerou forte comoção entre os torcedores, que voltaram a pedir sua repatriação.

O atacante deve permanecer na Academia de Futebol até esta quinta-feira. Gabriel se recupera da lesão sofrida em 12 de janeiro, durante a vitória do Arsenal sobre o Manchester United, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Na ocasião, o brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo - a mesma região que já havia sido operada após a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Antes da contusão, Gabriel vivia boa fase na Inglaterra. Em 26 partidas na temporada, marcou sete gols e distribuiu duas assistências. Chegou a ser ventilado como possível reforço do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes, mas a evolução no Arsenal, aliada à sequência como titular sob o comando de Mikel Arteta, esfriou as conversas. O contrato com os Gunners vai até junho de 2027.

Mesmo assim, o vínculo afetivo com o Palmeiras segue forte. Formado no clube e protagonista do título brasileiro de 2016, Gabriel é frequentemente lembrado pela torcida - e sua volta ao ambiente da Academia, mesmo que temporária, reacendeu especulações e o carinho da torcida, que transformou as redes sociais em campanha por seu retorno.

Enquanto isso, o time comandado por Abel Ferreira tenta retomar o foco após tropeçar no Campeonato Brasileiro. A derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último fim de semana, empurrou o Palmeiras para a quarta colocação, com 22 pontos. O líder é o Flamengo, com 24.

O próximo compromisso do Palmeiras será justamente no Mundial de Clubes, em Nova Jersey. O adversário da estreia será o Porto, no dia 15 de junho, um domingo, às 19h (horário de Brasília).