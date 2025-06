Fluminense x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

O São Paulo enfrenta o Fluminense nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida acontecerá no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão do SporTV (canal da TV fechada).

Como chegam as equipes?

Ainda invicto, o São Paulo lidera o Brasileirão sub-17, com sete pontos conquistados nas primeiras três rodadas. São nove gols marcados e quatro gols sofridos, o que resulta em um saldo positivo de cinco tentos. Desta maneira, o Tricolor se sobressai ao vice-líder Fortaleza, que também tem sete unidades, mas tem saldo de três gols.

Na estreia, fora de casa, o clube paulista empatou em 2 a 2 com o América-MG. Já em Cotia, venceu o Atlético-MG por 3 a 2 e goleou o Atlético-GO por 4 a 0, na sequência.

O Fluminense, por sua vez, é o sexto colocado com seis pontos conquistados. Assim, caso vençam o Tricolor paulista, os cariocas podem finalizar a rodada na liderança da competição. O Flu marcou sete gols e teve suas redes balançadas em quatro oportunidades.