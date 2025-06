Fluminense acerta renovação de contrato de volante da base de 19 anos

O Fluminense oficializou nesta terça-feira a renovação de contrato do volante Fabinho, de 19 anos. Formado nas categorias de base do clube, o jovem atleta firmou novo vínculo que se estende até o fim de 2027.

"Estou muito feliz em renovar contrato com o Fluminense ao lado dos meus empresários e da minha avó, que é a pessoa mais importante que tenho na vida. Era uma meta que eu tinha a cumprir desde o meu primeiro contrato com o clube. Fico contente com as oportunidades que venho recebendo e espero estrear em breve no futebol profissional. É meu sonho", disse o jogador.

O volante vem sendo presença constante nas competições de base, somando 14 partidas na temporada entre Copinha, Brasileirão sub-20 e Copa Rio sub-20. Em 2025, passou a ser relacionado pela primeira vez para jogos do time profissional, embora ainda não tenha estreado oficialmente.

Volante do Sub-20, Fabinho renova contrato com o Flu até o fim de 2027!

Natural de Monte Alegre, em Minas Gerais, Fabinho chegou ao Tricolor em 2017, aos 11 anos, para integrar a base de Xerém. Desde então, se tornou um dos principais nomes da geração nascida em 2006, acumulando conquistas importantes como o Campeonato Carioca e a Recopa sub-17 de 2023, além do Torneio Leonel Sánchez Lineros sub-18, vencido no ano passado.

Internamente, o jovem é visto com bons olhos pela comissão técnica e deve ganhar espaço futuramente, apesar da concorrência no setor, que atualmente conta com nomes como Martinelli, Hércules, Facundo Bernal e Nonato.