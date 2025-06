Flamengo e Equador entram em acordo e Gonzalo Plata retorna ao Rio para seguir tratamento

O Flamengo confirmou na noite desta terça-feira que Gonzalo Plata está desconvocado da seleção do Equador e retornará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira para continuar o tratamento de um edema ósseo no joelho direito. O atacante não joga desde o dia 1º de maio, quando se lesionou na partida contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.

O acordo foi selado após uma reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da Federação Equatoriana de Futebol (FEF). O encontro, segundo o clube, ocorreu em clima de cordialidade. A federação se desculpou por qualquer mal-entendido e concordou com a permanência do atleta no Brasil para dar continuidade à recuperação.

O episódio foi marcado por atritos nos bastidores. Mesmo ciente da lesão de Plata, a FEF convocou o jogador para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Flamengo chegou a emitir uma nota oficial acusando a entidade equatoriana de agir de forma irresponsável e de interferir no processo de recuperação do atleta. Segundo o clube, a federação chegou a enviar um médico e um fisioterapeuta à residência do jogador, no Rio, sem comunicar previamente à equipe rubro-negra.

De acordo com os exames realizados no Ninho do Urubu, Plata ainda apresenta níveis de força abaixo do ideal para retorno às atividades esportivas. O Flamengo alertou que qualquer antecipação no retorno aos gramados poderia agravar a lesão.

A expectativa do departamento médico do clube é que Gonzalo Plata esteja liberado a tempo de participar da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que começa no dia 14 de junho. O Flamengo estreia contra o Espérance, da Tunísia, no dia 16.

A Federação Equatoriana, que enfrenta o Brasil no dia 5 e o Peru no dia 10 pelas Eliminatórias, acatou o pedido do Flamengo e formalizou a desconvocação do atacante.

Confira a nota oficial do Flamengo da íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (6) para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o Departamento Médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira (3), em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo.

O Flamengo agradece à federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso".