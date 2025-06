Fla e seleção do Equador chegam a acordo para antecipar retorno de Plata

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após muita polêmica e troca de acusações, Flamengo e Federação Equatoriana de Futebol chegaram a um acordo para antecipar o retorno do atacante Gonzalo Plata ao Rubro-Negro.

O acordo

Em nota oficial, o Fla informou que Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (6). No dia anterior, Brasil e Equador se enfrentam em Guayaquil (EQU) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Também no comunicado, o Rubro-Negro diz que as partes se entenderam em clima de "cordialidade", e que a federação equatoriana pediu desculpas.

Confira a nota oficial

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (6) para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o Departamento Médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira (3), em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo.

O Flamengo agradece à federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso".

O que aconteceu

Gonzalo Plata na concentração da seleção do Equador antes de jogo contra o Brasil pelas Eliminatórias Imagem: Instagram / @latriecu

Plata não joga pelo Flamengo desde o dia 1º de maio, contra o Botafogo (PB), pela Copa do Brasil. O atacante ainda se recupera de um edema ósseo no joelho direito.

O Rubro-Negro informou a condição clínica à federação do Equador, mas os equatorianos ignoraram os relatórios médicos do clube e convocaram mesmo assim o jogador para as partidas desta Data Fifa.

O Fla, inclusive, acusou a federação de ter enviado médicos para a casa de Plata, no Rio, à revelia do clube. O Rubro-Negro emitiu uma nota oficial repudiando toda a condução do caso por parte da seleção do Equador, dizendo que a mesma "interfere de maneira irresponsável no planejamento".

Técnico do Fla, Filipe Luís também demonstrou preocupação. O treinador disse que Plata "até hoje estava na maca". A declaração foi dada no último domingo, após a goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza.

Esse assunto o médico poderá explicar melhor do que eu. Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca. Tem jogo daqui a quatro, cinco dias, não existe nenhuma condição de ele entrar em campo. A seleção está no direito de convocar, levar ele para lá, mas aconteceu uma situação que o médico tem que explicar.

Filipe Luís

Presidente da federação equatoriana rebate Fla e Filipe Luís

Presidente da Federação Equatoriana de Futebol, Francisco Egas, por sua vez, resolveu rebater o Flamengo. O dirigente negou que o órgão tenha adotado tal postura e criticou também a fala do técnico Filipe Luís, que demonstrou preocupação com o caso.

Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastián (Beccacece, treinador) não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo (Plata) foi com o conhecimento das pessoas do clube.

Francisco Egas, presidente da Federação Equatoriana de Futebol, à Rádio Sucre (EQU)

Plata já está com a seleção do Equador

Plata embarcou na última segunda-feira ao Equador para se juntar ao elenco do técnico Sebastián Beccacece. O atacante do Flamengo apareceu na concentração em imagens divulgadas pela seleção equatoriana. Seu aproveitamento na partida contra os brasileiros ainda não está confirmado.