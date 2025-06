Federação Equatoriana rebate Flamengo no caso de Plata: 'Nunca agimos contra sua recuperação'

Em meio à polêmica com o Flamengo envolvendo a convocação de Gonzalo Plata, o presidente da Federação Equatoriana de Futebol, Francisco Egas, quebrou o silêncio nesta terça-feira e rebateu as críticas feitas pelo clube carioca. Segundo ele, a entidade sempre manteve comunicação com o time rubro-negro e agiu com transparência durante todo o processo.

"Lamento as declarações de Filipe Luís e também a nota do Flamengo, porque em todo momento estávamos em comunicação com eles. Beccacece [técnico do Equador] visitou Gonzalo Plata no Brasil e falou com todos do Flamengo", afirmou Egas.

O mandatário da FEF negou qualquer conduta indevida da equipe médica equatoriana, acusada pelo Flamengo de realizar procedimentos à revelia do clube carioca na residência do jogador. De acordo com Egas, o atendimento ao atleta foi realizado com conhecimento prévio e em coordenação com o departamento médico do clube.

"Tudo o que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com o conhecimento das pessoas do Flamengo. Estávamos em constante contato e fomos claros: o objetivo sempre foi apoiar o tratamento. Não fizemos nada que pudesse prejudicar sua recuperação", garantiu.

Egas ainda revelou que o próprio Flamengo autorizou, em um primeiro momento, a liberação de Plata para se apresentar à seleção no dia 2 de junho, com a intenção inicial de integrá-lo diretamente à disputa do Mundial de Clubes. A mudança de postura da equipe brasileira teria ocorrido posteriormente.

"Temos o e-mail autorizando a liberação de Gonzalo no dia 2 e pedindo que o enviássemos diretamente ao Mundial de Clubes do dia 11. Entendemos que depois mudaram de critério e passaram a priorizar a permanência do jogador para suas competições. Ainda assim, decidimos que Plata viria se apresentar, que seria avaliado por nossa equipe médica, e só então tomaríamos qualquer decisão."

O presidente reiterou que a seleção equatoriana não colocará em risco a integridade física do atacante. "É impossível pensar que vamos arriscar um dos nossos melhores jogadores, que é importante para o presente e o futuro da seleção. Queremos tê-lo conosco por muito tempo."

Gonzalo Plata sofreu um edema ósseo no joelho direito em 19 de abril, durante clássico contra o Vasco, e está afastado dos gramados há mais de um mês. Ele não joga desde a vitória sobre o Botafogo-PB, em 30 de abril, pela Copa do Brasil. Mesmo assim, foi convocado para os jogos do Equador contra Brasil, no dia 5, em Guayaquil, e Peru, no dia 10, em Lima, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.