Federação do Equador rebate Fla e Filipe Luís: 'Lamento as declarações'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O presidente da Federação Equatoriana de Futebol, Francisco Egas, resolveu rebater o Flamengo sobre a situação do atacante Gonzalo Plata, que segundo o Rubro-Negro foi consultado e convocado à revelia do clube. O dirigente negou que o órgão tenha adotado tal postura e criticou também a fala do técnico Filipe Luís, que demonstrou preocupação com o caso.

Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial, porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastián (Beccacece, treinador) não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo (Plata) foi com o conhecimento das pessoas do clube

Francisco Egas, presidente da Federação Equatoriana de Futebol, à Rádio Sucre (EQU)

'Podem ficar seguros que não vamos correr riscos'

Egas entende que o Flamengo está pensando apenas em si próprio. O dirigente também garantiu que a seleção equatoriana não correrá riscos com seu atleta.

Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições, o Mundial de Clubes, nesse sentido para eles, e só para eles, era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma Data Fifa, nós também temos nossas prioridades, quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele

Francisco Egas, presidente da Federação Equatoriana de Futebol, à Rádio Sucre (EQU)

O presidente nega que a federação tenha feito qualquer procedimento incorreto. Para ele, o Flamengo mudou de ideia no decorrer do processo:

Comentamos sobre a possibilidade de que apoiássemos no tratamento do Gonzalo. Em nenhum momento fizemos nada que vá em detrimento da recuperação. Entendemos que o Flamengo mudou e temos uma carta autorizando a liberação do Gonzalo em 2 de junho e pedindo que envie ele diretamente ao Mundial de Clubes no dia 11. Isso foi antes do comunicado. Entendemos que mudaram de ideia e entenderam que era melhor tratarem eles mesmos para seus torneios. Nós escolhemos que ele viesse e depois vamos tomar as decisões a respeito. É impossível pensar que vamos arriscar um de nossos melhores jogadores porque vamos precisar dele a longo prazo

Francisco Egas, presidente da Federação Equatoriana de Futebol, à Rádio Sucre (EQU)

O que aconteceu

Plata não joga pelo Flamengo desde o dia 1º de maio, contra o Botafogo (PB), pela Copa do Brasil. O atacante ainda se recupera de um edema ósseo no joelho direito.

O Rubro-Negro informou a condição clínica à federação do Equador, mas os equatorianos ignoraram os relatórios médicos do clube e convocaram mesmo assim o jogador para as partidas desta Data Fifa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Fla, inclusive, acusa a federação de ter enviado médicos para a casa de Plata, no Rio, à revelia do clube. O Rubro-Negro emitiu uma nota oficial repudiando toda a condução do caso por parte da seleção do Equador.

O clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube. Embora reconheça a obrigatoriedade de liberar jogadores para suas seleções nas Datas FIFA, o Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até na sua carreira

Trecho da nota do Flamengo

Plata já está com a seleção do Equador

Plata embarcou na última segunda-feira ao Equador para se juntar ao elenco do técnico Sebastián Beccacece. Os equatorianos enfrentam a seleção brasileira amanhã, às 20h (horário de Brasília), em Guayaquil (EQU).

O atacante do Flamengo apareceu na concentração em imagens divulgadas pela seleção equatoriana. Seu aproveitamento na partida contra os brasileiros ainda não está confirmado.