Executivo do Corinthians recebe presidente da CBF em treino da Seleção

Na manhã desta terça-feira, a Seleção Brasileira treinou no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. Executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado representou o clube e recebeu o presidente da CBF, Samir Xaud.

Fabinho Soldado esteve no Rio de Janeiro na última segunda-feira para representar o Corinthians no sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O executivo voltou para São Paulo e, nesta terça-feira, recepcionou o presidente da CBF no CT corintiano.

O registro foi destacado pelo perfil oficial do Corinthians nas redes sociais.

Nesta terça-feira (3), no CT Dr. Joaquim Grava, durante o treino da Seleção Brasileira, o executivo de futebol Fabinho Soldado recebeu Samir Xaud, presidente da CBF. ? Rafael Ribeiro / CBF#VaiCorinthians pic.twitter.com/zYHfgVGlvR ? Corinthians (@Corinthians) June 3, 2025

A Seleção Brasileira tem se preparado para a data Fifa no CT Dr. Joaquim Grava. Os comandados de Carlo Ancelotti treinaram na segunda e nesta terça-feira para o duelo contra o Equador. O último treino, por sua vez, será em solo equatoriano, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da partida.

O confronto, que marcará a estreia de Ancelotti à frente da Canarinho, será disputado às 20h (de Brasília) desta quinta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Depois, a Seleção Brasileira retorna para São Paulo e já inicia a preparação na sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, para encarar o Paraguai. A equipe treinará no local por quatro dias.

O Brasil recebe o Paraguai na Neo Química Arena no próximo dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, pela 16ª rodada das Eliminatórias.