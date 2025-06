Ex-UFC, Kevin Lee ameaça processar a Global Fight League

Depois de precisar cancelar os dois primeiros eventos de sua história, que estavam previstos para maio, a 'Global Fight League' pode ter que lidar com outro problema: o descontentamento por parte de alguns dos seus lutadores. Essa insatisfação, por sinal, pode levar a 'GFL' à Justiça.

Um destes atletas insatisfeitos é o americano Kevin Lee. Em recente entrevista ao 'SiriusXM', o ex-lutador do UFC, inclusive, revelou que pretende abrir um processo judicial contra a Global Fight League. O veterano, que já assinou com a PFL após a fracassada tentativa de continuar sua carreira na GFL, alega ter se sentido usado pela liga e deve - com a ação - pedir uma compensação.

"Nestes últimos 12 meses, nós tivemos negociações sérias com a GFL. Eles deveriam ser uma nova promoção startup. Eles deveriam ser o próximo grande sucesso, e eu os apoiei bastante. As conversas foram ótimas, mas não houve ação por trás disso. Não posso falar muito porque agora nós vamos passar para o legal e eu vou processá-los por difamação e extorsão. Acho que eles usaram caras como eu e nosso nome para sermos o grande rosto de um evento de MMA e nada jamais veio disso", declarou Lee.

Global Fight League

Criada no final do ano passado, com um novo formato de disputa e a aposta em contratações de lutadores de renome, a Global Fight League chegou a agendar seus primeiros eventos para os dias 24 e 25 de maio, em Los Angeles (EUA), mas os cancelou um mês antes. O motivo do cancelamento, segundo a própria direção da GFL, foi a desistência de um dos investidores do evento, que não teria cumprido com suas obrigações financeiras com a liga. Até o momento, a entidade não remarcou sua estreia e há o medo de que a mesma nunca saia do papel.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok