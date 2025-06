Ex-campeão aponta caminho para Do Bronx superar Topuria no UFC 317

Ilia Topuria chega ao UFC 317 com um cartel impecável, mas para Demetrious Johnson, a invencibilidade do georgiano pode ser colocada à prova - e o responsável por isso pode ser Charles 'Do Bronx'. Em análise recente, o ex-campeão dos pesos-moscas (57 kg) do Ultimate apontou uma área específica onde o brasileiro pode encontrar vantagem no aguardado confronto pelo cinturão vago dos leves (70 kg), agendado para 28 de junho, em Las Vegas.

Segundo Johnson, o georgiano é dominante na trocação, com combinações rápidas, precisão cirúrgica e excelente controle de distância. No entanto, o norte-americano vê uma brecha que ainda não foi explorada por nenhum adversário: a luta agarrada em curta distância. Para 'Mighty Mouse', o clinch pode ser o cenário ideal para que Oliveira imponha seu jogo e quebre o ritmo do invicto.

"Quando alguém o levar para o clinch, é aí que quero ver como ele reage. Porque, no clinch... sinto que essa é uma área em que ainda não o vimos lutar. E se o Charles conseguir levá-lo para lá - obviamente, se ele entrar no clinch, pode ir corpo, corpo, cabeça. Mas quando ele faz corpo, corpo, cabeça, ainda dá para acertar uma joelhada. É um jogo de trocas. Se o Charles conseguir levar a luta para lá, vai ser interessante ver o que acontece", disse Johnson em entrevista ao canal 'Tim Welch'.

Co-main event

O card da Semana Internacional da Luta promete tirar o fôlego dos fãs brasileiros. Afinal, além do duelo principal entre Do Bronx e Topuria, o evento contará com outra disputa de cinturão envolvendo um representante do Brasil. No co-main event da noite, Alexandre Pantoja defenderá seu título peso-mosca contra o neozelandês Kai Kara-France. Único detentor de título do país no UFC atualmente, o fluminense de Arraial do Cabo busca sua quarta defesa consecutiva como campeão da categoria até 57 kg.

