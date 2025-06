Esperando por Mamardashvili, Liverpool anuncia a saída do goleiro Kelleher

O Liverpool anunciou de forma oficial nesta terça-feira a saída do goleiro Caoimhin Kelleher, revelado nas categorias de base do clube inglês. O jogador irlandês, de 26 anos, assinará em definitivo com o Brentford, que também disputa a Premier League.

Na última temporada pelo Liverpool, Kelleher esteve em campo em 20 oportunidades, sofrendo 20 gols e obtendo nove "clean sheets", nome dado quando o goleiro não sofre tentos em um jogo.

"Caoimhin Kelleher completou hoje uma transferência permanente para Brentford. Todos no Liverpool FC agradecem a Caoimhin pela sua contribuição para o sucesso recente do clube e desejam-lhe boa sorte para o futuro", anunciou o Liverpool.

Motivos para a saída

Um dos principais motivos para a saída de Kelleher, atleta que ganhou muita minutagem nas últimas duas temporadas, é a chegada do goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili, ex-Valencia. A contratação do atleta já havia sido anunciada em setembro de 2024, mas ficou acertado que ele chegaria a Liverpool apenas na próxima temporada.

O plano dos Reds é preparar Mamardashvili para ser o substituto natural de Alisson nas próximas temporadas. O brasileiro tem 32 anos, enquanto o georgiano, que se destacou na última Eurocopa, possui apenas 24.