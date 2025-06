Eliminatórias da Copa: sul-americanos apresentam novos talentos

Franco Mastantuono, Marino Hinestroza, Estevão, Kevin Lomónaco... Com quatro partidas restantes, as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte trouxeram sangue novo e também mantiveram os talentos do futuro.

Eliminatórias Copa 2026: Quatro jovens que podem brilhar

Brazil Photo Press / Alamy Stock Photo

Estevão, a esperança do "jogo bonito"

Embora o técnico português Abel Ferreira o tenha escalado nas pontas do Palmeiras, Estevão também pode atuar no meio-campo, função que lembra a de Neymar na juventude.

Com apenas 18 anos, ele já é jogador da Seleção Brasileira e foi vendido ao Chelsea por € 45 milhões (cerca de R$ 290 milhões), valor que pode ultrapassar os € 60 milhões (R$ 388 milhões) se certas condições forem atendidas, segundo relatos da imprensa.

Ele disputou quatro partidas pela seleção canarinha ? todas como reserva e todas pelas Eliminatórias Sul-Americanas ? e ainda não marcou nem deu assistência.

Mas o título de mais uma joia das infinitas categorias de base do Brasil empolga os pentacampeões mundiais, que esperam que o italiano Carlo Ancelotti os guie de volta à elite do futebol.

"É um orgulho saber que construí tudo isso, muito rápido, até mais rápido do que eu esperava", disse Estevão recentemente, que se juntará ao Chelsea após o Mundial de Clubes.

Divulgação/River Plate

Mastantuono: o novo pé esquerdo de ouro

As maiores expectativas dentro da já classificada seleção argentina estão depositadas em Franco Mastantuono.

O meia-atacante, de apenas 17 anos, é, sem surpresas, o artilheiro do River Plate nesta temporada, com 4 assistências e 7 gols, um deles em uma cobrança de falta magistral no Superclássico contra o Boca Juniors.

Com um pé esquerdo magnético para pegar e controlar a bola em velocidade, que lembra o lendário camisa 10 da Albiceleste, Mastantuono é considerado a nova joia do futebol argentino.

Segundo a imprensa internacional, ele é cobiçado por clubes como Real Madrid e PSG, que estão dispostos a pagar sua cláusula de rescisão de € 45 milhões (cerca de R$ 290 milhões).

Depois de jogar pelas seleções sub-17 e sub-20, esta será a primeira convocação para a seleção principal do jovem, que até cinco anos atrás era uma promissora estrela do tênis juvenil na Argentina.

"Viajar pelo país competindo em um esporte onde o aspecto mental importa muito me ajudou a crescer muito como jogador de futebol", disse ele em entrevista ao Diario Olé.

Dante FERNANDEZ / AFP

Hinestroza, a flecha colombiana

Ele é a estrela do Atlético Nacional de Medellín, que conquistou o Clausura de 2024 e a Superliga de 2025 na Colômbia, além de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores.

No torneio internacional, Marino Hinestroza marcou um gol e deu três assistências em cinco partidas da fase de grupos. Além das estatísticas, chamaram a atenção o drible, a velocidade e a precisão, com os quais arrasou a defesa da Inter em Medellín.

O Boca Juniors estaria interessado no ponta de 22 anos, conhecido por sua irreverência dentro e fora de campo, segundo a imprensa argentina.

"No momento, estou focado aqui. Esperamos fazer um bom torneio na La Liga e que a vontade de Deus aconteça", disse ele recentemente.

Hinestroza foi convocado por Néstor Lorenzo para a última partida dupla, na qual a Colômbia perdeu por 2 a 1 em casa para o Brasil e empatou por 2 a 2 com o Paraguai em Barranquilla.

Ele não teve tempo de jogo, mas agora chega como um jogador muito cotado para uma seleção colombiana que precisa se recuperar após a decepção na segunda metade das eliminatórias para a Copa do Mundo.

ALEJANDRO PAGNI / AFP

Lomónaco, o zagueiro ofensivo

Embora Lionel Scaloni não costume convocar jogadores do torneio local, desta vez o zagueiro Kevin Lomónaco, de 23 anos, que passou pelas categorias de base do Lanús e atualmente é peça-chave no Independiente, também foi convocado.

Zagueiro com um drible longo incomum e capacidade ofensiva, Lomónaco triplicou seu valor de mercado nos últimos seis meses, chegando a US$ 13 milhões (mais de R$ 73 milhões), segundo o Transfermarkt.

Em 2022, porém, teve uma fase ruim no futebol brasileiro, no Red Bull Bragantino, onde admitiu ter aceitado a promessa de receber cerca de US$ 12 mil para receber uma advertência em um caso liga a apostas, o que lhe rendeu um ano de suspensão.

"Foi um erro, e aprendi muito com isso", reconheceu.

Suas atuações no Rojo de Avellaneda, que o emprestou e assumiu a opção de compra com contrato até 2028, despertaram o interesse de clubes europeus como Real Betis, Crystal Palace e Borussia Dortmund, segundo a imprensa argentina.