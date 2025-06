Conselho! Hall da Fama do UFC alerta Alex Poatan: "Tire um tempo de folga"

Desde sua transição do kickboxing para o MMA, Alex Pereira ficou conhecido - entre outras coisas - por ser uma das estrelas mais ativas do plantel do UFC. Porém, pela primeira vez neste período, 'Poatan' parece não ter pressa para voltar ao octógono mais famoso do mundo. E na opinião de um veterano que já esteve na posição do brasileiro, o ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do Ultimate precisa ouvir seus instintos.

Em recente entrevista ao 'Submission Radio', o Hall da Fama do UFC Don Frye aconselhou Alex Poatan a voltar a competir apenas quando estiver totalmente apto fisicamente para tal - uma abordagem diferente da que o próprio norte-americano teve durante sua carreira, de acordo com ele. Aparentemente arrependido pela forma como conduziu sua carreira nesse aspecto, o vencedor do torneio do UFC 8, em 1996, fez um alerta para que o striker paulista não siga seus passos e priorize a si mesmo, em detrimento aos promotores de eventos.

"Bem, se você está machucado, tire um tempo de folga e se recupere. Eu nunca fiz isso. Sempre tomava remédios e continuava, sabe, lutava para seguir em frente. Isso acabou fazendo minha carreira se c***. Descobri que o promotor (de eventos) não liga a mínima. Eles não se importam com você. Nunca recebi um cartão de Natal ou aniversário de nenhum promotor. E eu fiz com que todos eles ganhassem muito dinheiro. Eu quase morri no hospital algumas vezes e ninguém nunca me ligou e disse: 'Como você está? Espero que esteja melhor'", desabafou Frye.

Próxima luta de Alex Poatan

Ainda sem uma definição oficial sobre seu futuro, tudo leva a crer que a próxima luta de Alex Poatan deve ser uma revanche contra Magomed Ankalaev, pelo título dos meio-pesados do UFC. Desde que chocou o mundo ao destronar o brasileiro, o lutador russo tem reclamado da demora do rival em aceitar enfrentá-lo novamente e, inclusive, já usou esse tema para provocar o ex-campeão, acusando-o de fugir do combate.

Ainda que não haja nenhum posicionamento oficial do Ultimate ou de Alex, a principal especulação pela demora em agendar a revanche contra Ankalaev teria a ver com a necessidade do ex-campeão se recuperar de algumas lesões ou dar um descanso para o corpo, depois de engatar uma sequência de lutas em curtos espaços de tempo. Inclusive, dependendo da data programada para o seu retorno, Poatan pode bater uma marca curiosa e, pela primeira vez em sua passagem pelo UFC, ficar mais de cinco meses sem competir - lembrando que sua mais recente apresentação foi em março deste ano.

