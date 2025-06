Conheça as sedes onde os times vão treinar no Mundial de Clubes 2025

Os 32 times que vão disputar o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho, já conhecem as sedes onde irão treinar durante a fase de grupos da competição. A organização do evento reservou 34 centros de treinamento de alto nível, distribuídos por 14 estados diferentes.

O Fluminense será o primeiro representante brasileiro a viajar aos Estados Unidos, no dia 6 de junho. A equipe comandada por Renato Gaúcho ficará baseada na Carolina do Sul. No dia 9, será a vez de Botafogo e Palmeiras, com destino à Califórnia e à Carolina do Norte, respectivamente. O Flamengo será o último a embarcar, viajando apenas no dia 11 e se estabelecendo na Flórida.

O Palmeiras estreia no dia 15 de junho, contra o Porto, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo dia, o Botafogo enfrenta o americano Seattle Sounders, às 23h, no Lumen Field, em Seattle. O Flamengo encara o Espérance, da Tunísia, no dia 16, às 22h, Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o Fluminense entra em campo no dia 17, contra o alemão Borussia Dortmund, às 13h, também no MetLife Stadium.

Confira as sedes onde os times vão treinar durante a fase de grupos do Mundial:

Al-Ahly: Nova Southeastern University, em Davie, na Flórida; e The Pingry School, em Basking Ridge, Nova Jersey;

Al-Ain: Episcopal High School, em Alexandria, na Virgínia;

Al-Hilal: DC United Training Centre, em Leesburg, na Vírginia; e Nashville SC Training Facility, em Nashville, no Tennessee;

Atlético de Madrid: Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, na Califórnia;

Auckland City: Baylor School, na Chattanooga, no Tennessee;

Borussia Dortmund: Inter Miami CF Training Centre, em Fort Lauderdale, na Flórida;

Botafogo: Westmont College, em Santa Barbara, na Califórnia;

Boca Juniors: Barry University, em Miami Shores, na Flórida;

River Plate: Sounders FC Clubhouse and Training Facility, em Renton, Washington;

Monterrey: Loyola Marymount University, em Los Angeles, Califórnia;

Pachuca: UNC Charlotte, em Charlotte, na Carolina do Norte;

Chelsea: Philadelphia Union Training Facility, em Chester, na Pensilvânia; e Nova Southeastern University, em Davie, na Flórida;

Flamengo: Stockton University, em Galloway, Nova Jersey; e Wide World of Sports Complex, em Orlando, na Flórida;

Espérance: Oakland University, em Oakland County, no Michigan;

Bayern de Munique: Wide World of Sports Complex, em Orlando, na Flórida;

Inter de Milão: UCLA, em Los Angeles, na Califórnia; e Seattle Seahawks Training Centre, em Renton, Washington;

Porto: Rutgers University, em Piscataway, Nova Jersey;

Red Bull Salzburg: Melanie Lane Training Ground, em Whippany, Nova Jersey;

Fluminense: University of South Carolina, em Columbia, na Carolina do Sul;

Inter Miami: Inter Miami CF Training Centre, em Fort Lauderdale, na Flórida;

Juventus: The Greenbrier Sports Training Centre, em Greenbrier County, na Virgínia Ocidental; e ChampionsGate, em Orlando, na Flórida;

Los Angeles FC: Mercer University, em Macon, na Geórgia;

Mamelodi Sundowns: IMG Academy, em Bradenton, na Flórida;

Manchester City: Lynn University, em Boca Raton, na Flórida;

PSG: University of California Irvine, em Irvine, na Califórnia;

Real Madrid: Gardens North County District Park, em Palm Beach Gardens, na Flórida;

Palmeiras: UNC Greensboro, em Greensboro, na Carolina do Norte;

Seattle Sounders: Sounders FC Clubhouse and Training Facility, em Renton, Washington;

Benfica: Waters Sportsplex, em Tampa, na Flórida;

Ulsan HD: Charlotte FC, em Charlotte, na Carolina do Norte;

Urawa Red Diamonds: University of Portland, em Portland, no Óregon;

Wydad: Landon School, em Bethesda, Maryland.