Como foi e o que disse Ancelotti na primeira reunião com os jogadores

A primeira reunião do técnico Carlo Ancelotti com os jogadores da seleção brasileira foi rápida e teve preocupação com o português.

O que aconteceu

Ancelotti se reuniu com elenco e estafe da seleção ontem, no hotel, antes do seu primeiro treino com a equipe. A atividade ocorreu no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

O papo foi curto, de alguns minutos. Quem abriu foi o diretor Rodrigo Caetano.

Carleto se apresentou, como se fosse necessário, e destacou a importância dessa data Fifa. O Brasil enfrentará Equador e Paraguai.

O técnico falou sobre ideias de jogo em termos gerais, sem entrar em especificidades ainda. Não houve mais detalhes táticos ou de escalação.

Uma curiosidade foi a preocupação frequente do italiano com o nosso idioma. Ele perguntou a todo tempo se estava falando certo o português, como a conjugação dos verbos. Ele acredita que falará bem melhor a língua até o fim dessa Data Fifa.