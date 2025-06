Como Ancelotti pode armar a seleção brasileira contra o Equador? Zaga gera dúvidas

Debaixo de chuva, Carlo Ancelotti comandou o último treino da seleção no CT Joaquim Grava, em São Paulo, antes da viagem a Guayaquil, onde o Brasil enfrenta o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano ainda não definiu a escalação e pode modificar o esquema que vinha sendo utilizado pela equipe nos últimos jogos.

A tendência é de que Ancelotti escale um time repleto de jogadores de sua confiança, predileção que ficou evidente em sua convocação. Assim, nomes como o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante Casemiro têm chances de iniciar a partida entre os titulares.

O treino da seleção nesta terça-feira começou por volta das 11h. Os atletas fizeram um trabalho de aquecimento sob os olhares da imprensa e depois trabalharam em outro campo. O trio de goleiros fez um trabalho à parte dos demais enquanto os outros 22 atletas treinaram com Ancelotti em dois grupos, com titulares e reservas.

Uma das dúvidas de Ancelotti está na defesa. Danilo, com quem Ancelotti trabalhou no Real Madrid, é o favorito para formar dupla de zaga com Marquinhos. O experiente lateral-direito vem alternando entre a reserva e a titularidade no Flamengo, atuando majoritariamente como zagueiro. O novato Alexsandro, do Lille, corre por fora na briga.

Com o grupo recheado de volantes, Ancelotti deve reforçar o setor com três homens no meio-campo. Casemiro, exceção na péssima temporada do Manchester United, deve ter a companhia de Andreas Pereira. Andrey Santos, Bruno Guimarães e Gerson disputam a outra vaga.

A ausência de Raphinha, suspenso para o jogo com o Equador, abre a possibilidade para o jovem Estêvão, que vive seus últimos momentos no Palmeiras antes de ir ao Chelsea, aparecer no time titular. Enquanto Raphael Veiga esteve fora do time alviverde por lesão, o prodígio foi deslocado da ponta-direita para atuar mais pelo setor central, como jogou durante muito tempo na base.

Pesa contra Estêvão nunca ter sido titular da seleção brasileira. Assim, existe a possibilidade de Ancelotti escalar três atacantes em vez de uma dupla no ataque. Caso o jovem do Palmeiras comece entre os 11 iniciais, os dois na frente devem ser Vini Jr. e Richarlison.

Assim, o time brasileiro contra o Equador pode ser: Alisson; Vanderson, Danilo (Alexsandro), Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Andreas Pereira e Andrey Santos (Gerson ou Bruno Guimarães) e Estêvão; Richarlison e Vini Jr. Desta maneira, o time adotaria um esquema no 4-4-2, diferentemente do 4-2-3-1 que vinha sendo utilizado por Dorival.

A seleção enfrenta o Equador na quinta-feira, às 20h. Na terça, o adversário será o Paraguai, na Neo Química Arena, em Itaquera, às 21h45. A vaga na Copa do Mundo pode ser garantida ainda nesta rodada. O Brasil está na quarta posição, com 21 pontos.