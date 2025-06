COB lança Programa Olímpico de Patrocínio com base comercial em São Paulo

O COB apresentou hoje o novo Programa Olímpico de Patrocínio e lançou a Time Brasil TV, em parceria com a Play9, em um evento em São Paulo.

Novidades no ciclo até LA-28

A entidade revelou seu plano comercial e de conteúdo até 2028, com o objetivo de lançar novos produtos audiovisuais e reforçar o modelo de parceria de marcas.

Uma base em São Paulo, coordenada pela agência 4B Sports e que terá uma célula de negócios batizada de 18-96, vai prospectar as oportunidades de mercado.

A 4B Sports é de Gilberto Ratto, ex-diretor de marketing da CBF e que desde o último ciclo vem trazendo patrocínios para os esportes olímpicos junto com Gustavo Herbetta, o responsável pela 18-96 e que esteve à frente do marketing na última gestão do COB.

Isso é fruto do trabalho do ciclo passado, onde a gente teve um ótimo resultado. Então é muito bacana ser reconhecido. A gente entende que esse trabalho para o COB é tão intenso e importante que a gente precisa ter uma célula, um braço de trabalho independente firme, que trabalhe só com isso e não misture com outros clientes. Então a gente está montando uma estrutura capitaneada pelo Gustavo Herbetta, que é nosso cara de confiança.

Gilberto Ratto

Para apresentar o COB+LA2028, a entidade se inspirou na atmosfera de Hollywood e mostrou o programa para 350 pessoas em um cinema de São Paulo.

A ideia é reforçar o compromisso com inovação e excelência e com a construção de uma Nação Esportiva. "Mais um super passo para fortalecer a imagem do COB e de todo o Movimento Olímpico Brasileiro, gerar novas receitas e oferecer visibilidade para marcas. Marketing, comercial e comunicação mais integrados que nunca", disse Manoela Penna, diretora de comunicação e marketing do COB.